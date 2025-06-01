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Квартиры в Ханье, Греция

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23 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$959,904
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Квартира 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$430,931
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$878,832
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$454,028
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
$388,026
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
$5,79 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$403,070
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
$440,151
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
$390,106
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$878,832
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$381,856
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Квартира 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$530,113
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
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Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$959,904
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 106 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$458,195
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
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Квартира 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$495,912
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$485,341
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 106 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$467,412
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$394,535
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
$435,260
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Параметры недвижимости в Ханье, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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