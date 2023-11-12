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Квартиры в The municipality Nea Propontida, Греция
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45 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
2
1
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
2
1
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
3
2
89 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
3
2
89 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
49 м²
The apartments are located in Paralia Dionisiou village only 30 meters to the sandy beach. …
€72,000
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Квартира 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
4
2
148 м²
The house is located 300 meters to the beach, 3 km from Nea Potidea village and 3 km from Ne…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1
1
55 м²
1/2
Эта квартира расположена в городе Неа Мудания всего в 50 метрах от красивого песчаного пляжа…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
4
2
192 м²
1/1
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1700 метрах от прекрасного песчаного пля…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
3
1
65 м²
3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
2
142 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 50 метрах от моря и в 200 метрах от прек…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
1
93 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1000 метрах от прекрасного песчаного пля…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
3
1
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
2
112 м²
1/2
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1700 метрах от прекрасного песчаного пля…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
56 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1
1
40 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
5
2
180 м²
1/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
64 м²
2
Этот комплекс расположен в деревне Дионисиу Паралия, всего в 220 метрах от прекрасного песча…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
1
110 м²
1/2
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1500 метрах от прекрасного песчаного пля…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
70 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€114,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
62 м²
1/2
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
1
60 м²
1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1
1
45 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Паралия Дионисиу, в 200 метрах от песчаного пляжа. Ква…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1
1
42 м²
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
€110,000
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Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
100 м²
Код недвижимости: HPS3767 - Квартира на продажу в Moudania Flogita для € 160.000 . Это 100 к…
€160,000
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Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
1
56 м²
1/2
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, всего в 50 метрах от прекрасного песчаного…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
1
72 м²
1/2
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 500 метрах от прекрасного песчаного пляж…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Неа-Потидея, Греция
5
3
204 м²
Дом расположен в пригороде деревни Неа Потидея ( 1500 метров от него ) всего в 150 метрах от…
€325,000
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Квартира 6 спален
Dionisiou Beach, Греция
6
3
195 м²
Код недвижимости: HPS3382 - Квартира на продажу в Moudania Paralia Dionisiou для € 245.000 .…
€245,000
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Квартира 4 спальни
Айос-Мамас, Греция
4
2
132 м²
Property Code: HPS3330 - Maisonette FOR SALE in Moudania Agios Mamas for €350.000 . This 132…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Dionisiou Beach, Греция
1
1
47 м²
Квартира расположена в конце тихой дачи для отдыха Paralia Dionisiou Beach в ее пристройке п…
€80,000
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Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция
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