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Квартиры в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Nea Kallikrateia
48
Nea Moudania
24
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144 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Неа Ираклея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена перед морем в деревне Неа Ираклия. Квартира расположена на 1-м этаже и …
$289,185
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта квартира расположена в деревне Созополи в 600 метрах от большого песчаного пляжа. Кварти…
$106,435
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новая построенная квартира расположена в пригороде поселка Созополи в 1200 метрах от пляжа С…
$167,727
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Эта квартира расположена в пригороде города Неа Муданья в 2 км от красивого песчаного пляжа,…
$358,589
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$165,299
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Неа Флогита, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Отлично построена воздушная квартира площадью 90 кв.м. второго этажа с прекрасным панорамным…
$216,429
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,121
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Эта квартира расположена в городе Неа Муданья в 1600 метрах от красивого песчаного пляжа, от…
$183,947
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Квартира 3 спальни в Geoponika, Греция
Квартира 3 спальни
Geoponika, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$161,966
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$348,309
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Созополи, Греция
Квартира 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$171,203
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Созополи, Греция
Квартира 1 комната
Созополи, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Расположенная в красивом районе Халкидики, Греция, эта недавно построенная квартира с роскош…
$173,143
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Halkidiki Properties
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира расположена в 300 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира расположена на …
$294,968
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Квартира 1 спальня в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
$119,252
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Grekodom Development
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Проект «КАЛЬОПИ» Добро пожаловать на наш новый строительный проект! Мы очень рады отпр…
$97,627
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Квартира 3 спальни в На Плагия, Греция
Квартира 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается дуплекс площадью 105 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен…
$289,274
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Эта квартира расположена в городе Неа Модания в 1500 метрах от красивого песчаного пляжа, от…
$300,752
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Квартира 1 спальня в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$159,959
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Квартира 1 спальня в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Квартира 1 спальня
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Квартира расположена перед морем в Моури. Моури является районом расширения пляжа Паралия Ди…
$242,915
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Студия 3 спальни в Созополи, Греция
Студия 3 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Новый дом расположен в районе пляжа Дельфиния в окрестностях деревни Калликратия, в 450 метр…
$185,092
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Квартира 1 спальня в Geoponika, Греция
Квартира 1 спальня
Geoponika, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира расположена в районе Геопоники, Калликратия в 500 метрах от песчаного пляжа. Есть о…
$138,828
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Квартира 4 спальни в Неа-Потидея, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Дом расположен в 300 метрах от пляжа, в 3 км от деревни Nea Potidea и в 3 км от Nea Moudania…
$277,617
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия в 400 метрах от песчаного пляжа. Квартира располо…
$223,250
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Квартира 1 спальня в Неа Флогита, Греция
Квартира 1 спальня
Неа Флогита, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартаменты расположены в популярном летнем курорте под названием Флогита с множеством пляжн…
$122,614
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Квартира 2 спальни в На Плагия, Греция
Квартира 2 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Квартира с видом на море расположена в деревне Неа Плагия всего в 100 метрах от пляжа. Кварт…
$254,518
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Эта квартира расположена в городе Неа Муданья в 2000 метрах от красивого песчаного пляжа, от…
$323,887
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 650 метрах от песчаного пляж…
$86,755
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Квартира 2 спальни в На Плагия, Греция
Квартира 2 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
$147,589
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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