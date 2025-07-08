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Vista Estate

Греция, Municipality of Nea Propontida
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
vistaestate.gr/
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Об агентстве

В Vista Estate мы переосмысливаем инвестиции в недвижимость в Греции, предлагая экспертное развитие объектов, стратегическое управление активами и индивидуальные инвестиционные решения. Базируясь в Салониках, мы специализируемся на элитной жилой, коммерческой и гостиничной недвижимости, предоставляя глобальным инвесторам высокодоходные возможности.

Ваш надежный партнер в сфере недвижимости Греции

Обладая глубокими знаниями греческого и международного рынков недвижимости, мы предлагаем эксклюзивные объекты, сочетающие роскошь, функциональность и высокий инвестиционный потенциал. Независимо от того, ищете ли вы недвижимость, подходящую для получения «Золотой визы», расширяете бизнес в Греции или хотите приобрести элитное жилье, Vista Estate предложит вам стратегические решения, основанные на данных и ориентированные на ваши цели.

Почему выбирают Vista Estate?

✔ Эксклюзивные инвестиционные возможности – Доступ к премиальной недвижимости в самых привлекательных регионах Греции, отобранной по критериям роста доходности.
✔ Огромный опыт и локальные знания – Наша команда экспертов сочетает международные знания с глубоким пониманием местного рынка, помогая вам принимать обоснованные решения.
✔ Комплексные решения в сфере недвижимости – Мы сопровождаем вас на всех этапах: от покупки и юридической поддержки до управления, развития и перепродажи недвижимости.
✔ Золотая виза и иностранные инвесторы – Предоставляем профессиональное сопровождение для инвесторов, желающих получить греческий вид на жительство через недвижимость.
✔ Устойчивое и перспективное развитие – Наши объекты не только роскошны, но и соответствуют современным стандартам экологичности и энергоэффективности.
✔ Индивидуальные инвестиционные стратегии – Анализируем рыночные тренды, риски и доходность, создавая персонализированные инвестиционные планы.

Греция: растущий рынок недвижимости

Греция становится одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в недвижимость в Европе благодаря конкурентным ценам, высокой доходности от аренды и быстроразвивающейся туристической индустрии. От оживленных городов Афин и Салоник до живописных островов Санторини, Миконос и Корфу – страна предлагает широкий спектр возможностей как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций.

Инвестируйте с уверенностью – инвестируйте с Vista Estate

Наша цель – предложить безопасные и высокодоходные инвестиции в недвижимость, основанные на профессиональном анализе рынка и стремлении к совершенству. Будь то элитные апартаменты, инвестиционные объекты или стратегическое партнерство – Vista Estate откроет для вас двери к успешным инвестициям в Греции.

Услуги

Долгосрочное сотрудничество – наша главная цель

Мы стремимся не просто к заключению сделок, а к построению долгосрочных партнерских отношений. Наша миссия – помогать клиентам уверенно развивать портфель недвижимости, обеспечивая постоянную поддержку и актуальную аналитику. Мы обеспечиваем инвесторам и покупателям беспрепятственный процесс – от выбора объекта до юридического оформления и управления недвижимостью.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 18:03
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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