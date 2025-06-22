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Квартиры в Kassandra Municipal Unit, Греция

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219 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$293,828
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Квартира 3 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$149,818
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Квартира 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 67 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$144,056
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Квартира 3 спальни в Криопиги, Греция
Квартира 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Код собственности: HPS5575 - Maisonette FOR SALE в Кассандре Криопиги за €410 000. Этот 150 …
$473,570
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Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Property Code: HPS5030 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for € 210.000 . This 70…
$229,399
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Квартира 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Код недвижимости: HPS3110 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Nea Fokaia за € 490.000. Это 134 к…
$534,818
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Квартира 2 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Property Code: HPS5474 - Apartment FOR SALE in Kassandra Afitos for € 250.000 . This 60 sq.…
$271,023
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Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$155,931
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Квартира 2 спальни в Афитос, Греция
Квартира 2 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ground floor apartment for sale in the quaint town of AFITOS with 65 sq meters of living are…
$162,045
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Квартира 2 спальни в Молес Каливес, Греция
Квартира 2 спальни
Молес Каливес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом на первом этаже является жилым блоком, расположенным прямо на пляже с удивительным …
$231,416
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Квартира 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$184,343
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта квартира расположена в популярной туристической деревне Каллитеа в 600 метрах от песчано…
$138,294
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$254,111
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$564,551
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$121,280
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$254,111
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Квартира 2 спальни в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$565,973
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Студия 1 спальня в Каллитеа, Греция
Студия 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Студия расположена в популярной туристической деревне Каллифея в 600 метрах от песчаного пля…
$121,007
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Квартира 3 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
$172,822
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 63 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стр…
$195,865
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Квартира 3 комнаты в Фоурка, Греция
Квартира 3 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$345,644
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Дом для отдыха, идеально подходящий для сдачи в аренду в процветающем приморском городе Кали…
$86,863
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Квартира 2 спальни в Сивири, Греция
Квартира 2 спальни
Сивири, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$173,257
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Квартира 1 спальня в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$184,808
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Квартира 2 спальни в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$554,423
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$96,780
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Квартира 2 спальни в Каландра, Греция
Квартира 2 спальни
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира расположена в комплексе в деревне Поссиди в 300 метрах от пляжа. В комплексе есть к…
$178,630
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Квартира 3 спальни в Сивири, Греция
Квартира 3 спальни
Сивири, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальный и просторный угловой дом в Сивири, Халкидики, в 150 метрах от моря. Полностью час…
$307,278
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стр…
$175,567
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Квартира 3 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Код собственности: HPS5145 - Maisonette FOR SALE в Кассандре Каллитеа за €270 000. Этот 87,6…
$292,486
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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