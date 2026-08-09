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Квартиры в Municipality of Corinth, Греция

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Municipal Unit of Corinth
17
Municipal Unit of Assos Lechaio
6
Асос
3
Квартира Удалить
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26 объектов найдено
Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
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Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Assos - Lechaio Perigiali apartment of 55 sq m. furnished 2nd floor bright in good condition…
$116,537
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$442,766
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся превосходная угловая квартира площадью 108 кв.м, расположенная на возвышенном перв…
$327,217
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Bedrooms, …
$198,112
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 650 м²
Продается квартира площадью 650 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$2,01 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Kato Assos village near Korinth, apartment of 72 sq.m. 2nd floor (no elevator) in excellent …
$215,593
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$295,177
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$466,380
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Квартира 1 спальня в Хилиомодион, Греция
Квартира 1 спальня
Хилиомодион, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$165,299
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Kato Assos a village near Korinth, floor apartment of 120 sq.m. 1st floor in very good condi…
$302,995
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$236,142
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
КЕХРИЕС, КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 122m2, 180.000€ Красивый дом, сочетающий в себе спокойствие …
$200,889
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Sideris Real Estate
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 97 м²
Продаётся квартира на втором этаже площадью 96,70 кв.м , в жилом здании, расположенном на у…
$101,541
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$377,827
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продаётся превосходная квартира площадью 108 кв.м, расположенная на первом этаже двухэтажног…
$397,336
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 3
Прекрасная меблированная квартира на берегу моря Продаётся уникальная новая квартира площ…
$335,837
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Вы ищете квартиру, которая сочетает комфорт, отличное расположение и реальную ценность? Это …
$196,681
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$454,573
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$233,250
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся исключительная квартира площадью 111 кв.м, расположенная на приподнятом первом эта…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$407,344
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 77 кв. м в Лехаио, Коринф В прекрасном месте, всего в 260 метра…
$162,217
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Sideris Real Estate
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 350 м²
Новая цена!!! Предлагается на продажу квартира в элитном районе северной столицы Греции, г…
$542,718
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 115 м²
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$376,711
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$478,187
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Типы недвижимости в Municipality of Corinth

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Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

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