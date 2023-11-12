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Квартиры в Municipality of Corinth, Греция

однокомнатные
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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио в Alepochori, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni, с патио
Alepochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Ref: 195 - Schinos Alepochoriou ПРОДАЖА Каменный мезонет на уровнях 2 с 3 Спальни, 1 Гостина…
€210,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Асос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Асос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€110,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€110,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€140,000

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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