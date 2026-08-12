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Квартиры в Municipal Unit of Neo Psychiko, Греция

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41 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$472,283
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$502,982
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$396,718
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 38 м²
Продается квартира площадью 38 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$159,959
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$354,213
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс площадью 128 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный эта…
$708,425
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$472,283
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$796,978
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$442,766
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$418,410
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$369,065
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,05 млн
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 87 м²
Продается квартира площадью 87 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$274,216
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Квартира 1 спальня в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$200,720
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$472,283
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434,501
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$590,354
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. Недвижимость …
$253,852
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$458,705
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается квартира площадью 210 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,89 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$649,390
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$425,055
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 159 м²
Продается квартира площадью 159 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$165,299
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$554,933
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434,501
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается квартира площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$590,354
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Продается квартира площадью 215 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$554,933
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$454,573
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$218,431
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Neo Psychiko, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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