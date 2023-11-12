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Квартиры в Municipal Unit of Evosmo, Греция

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43 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
€213,700
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€220,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€230,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€330,000
Квартира 2 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€165,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€170,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€85,000
Квартира 1 ванная в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 ванная
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m2, Цок…
€49,000
Квартира 1 спальня в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Evosmo ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 31 m2…
€52,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Код недвижимости: HPS3661 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 105 кв.…
€215,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
€215,000
Квартира 2 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: HPS3659 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 155.000 . Это 80 кв. …
€155,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3657 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 220.000 . Это 120 кв. …
€220,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Код недвижимости: HPS3658 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 212.000 . Это 107 кв.…
€212,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3656 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 215.000 . Это 120 кв. …
€215,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Property Code: HPS3565 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €170.000 . Thi…
€170,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Property Code: HPS3566 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €175.000 . Thi…
€175,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€155,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€111,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€125,000
Квартира 3 спальни в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Property Code: HPS2971 - Apartment FOR SALE in Evosmos Nea Politia for €185.000 . This 102 s…
€185,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€148,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 96 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€125,000
Квартира 2 комнаты с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продаются квартиры в спокойном районе города Салоники. В наличии имеется 25 квартир. Квартир…
€96,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€205,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€160,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€88,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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