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Квартиры в Municipal Unit of Evosmo, Греция
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43 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
53 м²
7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
€213,700
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Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
2
121 м²
2/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€220,000
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Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
2
121 м²
3/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€230,000
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Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
5
2
158 м²
4/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€330,000
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Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
65 м²
4/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€85,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
84 м²
4/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€165,000
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Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
98 м²
1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€85,000
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Квартира 1 ванная
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m2, Цок…
€49,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Evosmo ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 31 m2…
€52,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS3661 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 105 кв.…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
102 м²
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
1
80 м²
Код недвижимости: HPS3659 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 155.000 . Это 80 кв. …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
120 м²
Код недвижимости: HPS3657 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 220.000 . Это 120 кв. …
€220,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
107 м²
Код недвижимости: HPS3658 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 212.000 . Это 107 кв.…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
120 м²
Код недвижимости: HPS3656 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 215.000 . Это 120 кв. …
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
119 м²
Property Code: HPS3565 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €170.000 . Thi…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
119 м²
Property Code: HPS3566 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €175.000 . Thi…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
87 м²
6/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
78 м²
1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€111,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
76 м²
5/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
102 м²
Property Code: HPS2971 - Apartment FOR SALE in Evosmos Nea Politia for €185.000 . This 102 s…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
70 м²
5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€148,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
1
96 м²
2/1
Продается квартира площадью 96 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
64 м²
1
Продаются квартиры в спокойном районе города Салоники. В наличии имеется 25 квартир. Квартир…
€96,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
2
118 м²
1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
102 м²
2/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
70 м²
3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€88,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
1
57 м²
3/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
57 м²
3/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция
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