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Квартиры с бассейном в Греции

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Корфу
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35 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$445,715
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Квартира в Municipality of Pallini, Греция
Квартира
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 133 м²
$565,245
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$151,343
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$683,299
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 171 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$932,063
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,67 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$678,433
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 181 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,62 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$884,689
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Квартира 2 спальни в Псарроу, Греция
Квартира 2 спальни
Псарроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Mykonos island Faneromeni - Kounoupas area apartment of 68sq.m ground floor, fully furnished…
$395,592
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Четвертый …
$2,87 млн
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Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$318,844
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 130 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,37 млн
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Квартира 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,32 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$1,77 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
$631,805
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Квартира 4 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$203,530
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 220 м²
Светлые двухуровневые апартаменты на верхнем этаже с собственным ландшафтным садом, бассейно…
$2,30 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 164 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$898,663
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
$632,947
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Квартира 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 216 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$413,493
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Квартира площадью 55 кв. М на продажу в Лутраки, всего в 50 метрах от моря. Недвижимость пол…
$167,696
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Sideris Real Estate
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