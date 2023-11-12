Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Neoi Epivates
  5. Квартиры

Квартиры в Neoi Epivates, Греция

однокомнатные
6
двухкомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€132,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€75,000
Квартира 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€105,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€175,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 87 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€217,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
€225,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
€225,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€95,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€350,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€100,000
Realting.com
Перейти