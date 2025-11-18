Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Греции

Салоники
191
Афины
488
Корфу
75
Македония и Фракия
2711
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$451,892
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Греции

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Греции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти