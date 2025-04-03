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Квартиры в Municipality of Vyronas, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Vyronas, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vyronas, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$198,311
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vyronas, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vyronas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Charming 2-bedroom floor-apartment of 84 sqm located on the 3rd floor in a very convenient n…
$271,438
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Vyronas, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vyronas, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$125,249
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Vyronas, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов