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Квартиры с террасой в Греции

Салоники
118
Афины
332
Корфу
32
Македония и Фракия
1835
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102 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция Предлагаются двухуровневые апартаменты с…
$606,169
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция Предлагаются светлые апартам…
$322,488
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с видом на море, ба…
$644,976
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в цент…
$296,481
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Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция Предлагаются квартиры с бал…
$275,663
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
$390,106
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
$826,506
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Квартира 5 комнат в Кисамос, Греция
Квартира 5 комнат
Кисамос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
$899,846
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция …
$193,493
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются квартиры с большим б…
$332,891
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Tripoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Tripoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
$801,019
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Квартира 7 комнат в Simantra, Греция
Квартира 7 комнат
Simantra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
$2,32 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция Предлагаются апартаменты с собственными…
$416,322
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция Предлагаются…
$462,349
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция П…
$571,218
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются квартиры с балкон…
$453,035
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция Предлагаются светлые комф…
$250,081
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
$142,519
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
$642,895
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Продается отремонтированная квартира площадью 85 кв.м в районе Агиос Георгиос в Коринфе на р…
$184,747
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Квартира 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Продается двухэтажное здание в центре Лутраки, всего в 400 метрах от моря, на участке 175 кв…
$370,147
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
$326,038
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая стильная резиденция с бассейном в 500 метрах от моря, Афины, Греция Предлагаются апар…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Galatsi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Galatsi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 8
Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция Предлагаются апартаменты…
$505,714
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция Предлагаются апарта…
$326,607
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Sideris Real Estate
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Квартира 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Продается полностью отремонтированный мезонет площадью 135 кв.м. с самыми современными харак…
$506,563
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