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Квартиры в Корфу, Греция
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46 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
4
1
90 м²
2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
3
1
75 м²
2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
1
170 м²
1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
4
104 м²
Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Chrisiida, Греция
4
2
116 м²
1
Продается квартира площадью 116 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kato Pavliana, Греция
3
1
71 м²
2/1
Продается квартира площадью 71 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Гувья, Греция
1
115 м²
1
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море
Acharavi, Греция
1
400 м²
1
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Dafnata, Греция
1
45 м²
1
Продаются 2 студии в районе Бенитсес. Квартиры 20 кв.м и 25 кв.м соответственно. Они состоят…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chlomos, Греция
3
75 м²
3
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с kondicioner
Kato Korakiana, Греция
6
4
240 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
4
151 м²
4/1
Продается квартира площадью 151 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
4
2
172 м²
2
Продается дуплекс площадью 172 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второ…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
2
1
55 м²
-1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на цокольном этаж…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
3
1
77 м²
1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пелекас, Греция
1
100 м²
1
На продажу выставлена квартира 100 кв.м с видом на море в районе Кондогиалос на западе о.Кор…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
1
75 м²
1
Продается квартира 75 кв.м в самом сердце старого города Корфу, в нескольких шагах от Старой…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
1
288 м²
1
На продажу выставлены 2 квартиры на третьем и четвертом этаже каждая по 96 кв.м, а также ман…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гувья, Греция
4
3
160 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
1
59 м²
1
На продажу выставлена квартира 59 кв.м в самом сердце исторического центра столицы Корфу. Кв…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Sivota, Греция
3
2
2/2
Apartment for sale in Center, Sivota of Thesprotia for 125.000€ (Listing No W4095). Another …
€125,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
8
2
230 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
2
2
94 м²
Превосходная квартира , отличающаяся минималистическими пространствами, в престижном районе.…
€680,000
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Квартира 2 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
2
3
180 м²
Идеально расположенная в одной из самых романтичных и востребованных частей города Корфу, эт…
€750,000
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Квартира 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
3
3
145 м²
Эти очаровательные апартаменты в классическом стиле удобно расположены в центре города. Пре…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
4
2
137 м²
1/1
Продается квартира площадью 137 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
€300,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
2
1
105 м²
2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kontokali, Греция
4
1
135 м²
1
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
€245,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
5
2
179 м²
3/1
Продается квартира площадью 179 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом эта…
€650,000
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