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Квартиры в Корфу, Греция

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21 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$495,898
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$519,512
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$224,862
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$430,959
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$230,238
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$421,513
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$242,045
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Продается квартира площадью 61 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$301,081
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Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$267,922
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$242,045
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$596,258
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Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$110,568
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$277,467
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$295,177
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$247,924
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$655,293
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Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер, отоплени…
$454,573
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$667,100
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Квартира 2 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 2 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на 2 уровнях. Пе…
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У о…
$472,283
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Квартира 3 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 3 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$389,634
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

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