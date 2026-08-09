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Квартиры в Polygyros Municipality, Греция

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71 объект найдено
Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$224,335
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$142,821
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Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$224,335
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Олинтос, Греция
Квартира 2 спальни
Олинтос, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается дуплекс площадью 77 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$239,939
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Квартира 3 спальни в Polygyros Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Polygyros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Код собственности: HPS5596 - Maisonette FOR SALE в Ормилия Метаморфоси за €240 000. Этот 93,…
$276,205
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 29 м²
Продается квартира площадью 29 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$90,263
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается дуплекс площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$159,959
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Квартира 3 спальни в Polygyros Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Polygyros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Код собственности: HPS5431 - Maisonette FOR SALE в Ормилия Метаморфози за €268.000. Этот 93,…
$308,429
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 31 м²
Продается квартира площадью 31 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$95,975
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Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$224,335
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$112,167
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Квартира 3 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики…
$144,046
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Квартира 1 спальня в Gerakini, Греция
Квартира 1 спальня
Gerakini, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира расположена в деревне Геракини всего в 50 метрах от красивого песчаного пляжа. Есть…
$135,927
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Квартира 2 спальни в Псакоудия, Греция
Квартира 2 спальни
Псакоудия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Квартира расположена в деревне Псакудия в 500 метрах от пляжа. Квартира расположена в компле…
$120,952
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 29 м²
Продается квартира площадью 29 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$93,276
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Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается дуплекс площадью 83 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$257,077
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Квартира 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Квартира 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продаются квартиры в Каливес Полигирос, Халкидики, расположенные всего в 350 метрах от моря.…
$194,932
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Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$224,335
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Квартира 2 спальни в Псакоудия, Греция
Квартира 2 спальни
Псакоудия, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продаётся каменный дуплекс площадью 72 кв.м в Псакудии – Ормилия, Халкидики Дом уникально…
$271,563
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$112,167
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Квартира в Псакоудия, Греция
Квартира
Псакоудия, Греция
Площадь 80 м²
🏠 Продается недостроенный дуплекс в Псакудья, Халкидики Продается недостроенный двухур…
$92,095
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Квартира 1 спальня в Metamorfosi, Греция
Квартира 1 спальня
Metamorfosi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира расположена перед пляжем в окрестностях популярной деревни под названием Metamorfos…
$228,081
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Квартира в Псакоудия, Греция
Квартира
Псакоудия, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$154,520
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 29 м²
Продается квартира площадью 29 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$93,276
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Квартира 2 спальни в Псакоудия, Греция
Квартира 2 спальни
Псакоудия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Квартира расположена в деревне Псакудия в 500 метрах от пляжа. Квартира расположена в компле…
$143,990
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Квартира 2 спальни в Олинтос, Греция
Квартира 2 спальни
Олинтос, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается дуплекс площадью 76 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$239,939
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$142,821
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Продается дуплекс площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$148,533
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается дуплекс площадью 47 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$145,106
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Квартира 3 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сос…
$212,528
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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