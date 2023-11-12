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Квартиры в Полийирос, Греция
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33 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
3
1
70 м²
1/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
3
1
75 м²
2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€220,000
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Квартира 6 спален
Psakoudia, Греция
6
3
150 м²
Продается 3 квартиры в одном здании в деревне Псакудия в 1500 метрах от пляжа. В здании 6 кв…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 7 спален
Геракини, Греция
7
4
212 м²
Дом расположен в деревне Геракини в 350 метрах от большого пляжа. Дом расположен на участке …
€510,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Metamorfosi, Греция
2
1
41 м²
1/1
Продается квартира площадью 41 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
3
1
59 м²
2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Kalyves Polygyrou, Греция
3
1
72 м²
1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
2
1
66 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Псакудия, всего в 50 метрах от песчаного пляжа. Кварти…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Геракини, Греция
2
1
62 м²
The apartment is located at Gerakini village only 150 meters from the nice sandy beach. The …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 16 спален
Полийирос, Греция
16
4
492 м²
Код недвижимости: HPS3300 - Мезонет, который нужно пролить в Ormilia Psakoudia для € 1 100 0…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
3
2
112 м²
Property Code: HPS3214 - Maisonette FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €200.000. Th…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
3
2
109 м²
Код недвижимости: HPS3215 - Квартира на продажу в Полигирос Каливес Полигиру за € 190.000. Э…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
4
2
120 м²
2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
3
1
55 м²
1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
4
3
120 м²
2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
4
2
120 м²
2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
4
2
120 м²
2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Полийирос, Греция
1
1
70 м²
Код недвижимости: HPS899 - Квартира на продажу в Poligiros Taxiarchis для € 120.000. Это 70 …
€120,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
3
1
100 м²
Код недвижимости: HPS900 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Poligiros Taxiarchis для € 260.000. Это 100 к…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Полийирос, Греция
1
1
97 м²
Код недвижимости: HPS902 - Квартира на продажу в Poligiros Taxiarchis для € 150.000. Это 97 …
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
3
1
122 м²
Код недвижимости: HPS895 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Poligiros Taxiarchis для € 350.000. Это 122 …
€350,000
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Квартира 2 спальни
Полийирос, Греция
2
1
78 м²
Код недвижимости: HPS889 - Квартира на продажу в Poligiros Taxiarchis для € 150.000. Это 78 …
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
3
1
80 м²
Property Code: HPS676 - Maisonette FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €370.000 . Th…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
4
2
120 м²
2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Psakoudia, Греция
2
2
98 м²
2
Комплекс расположен в 2 км от деревни Псакудия на берегу моря в 200 метрах от песчаного пляж…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni
Геракини, Греция
1
1
50 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Геракини на расстоянии 300 метров от пляжа. Квартира р…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Psakoudia, Греция
3
1
86 м²
2/1
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
4
1
130 м²
4/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сос…
€180,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
3
1
93 м²
4/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€155,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
2
1
43 м²
1
Продается квартира площадью 43 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€70,000
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