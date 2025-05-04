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Квартиры в Heraklion Municipal Unit, Греция

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$445,715
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$181,959
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$204,990
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$428,364
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 7 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 7 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/1
Продается отличная квартира площадью 65,5 кв.м. в городе Ираклион, на острове Крит. Квартира…
$386,069
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
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