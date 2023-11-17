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Квартиры в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

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111 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Kastania, Греция
Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 104 м²
 Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Ampelokipi vetral of Athens apartment oif 87 sq.m. airy ground floor in very good condition …
€175,000
Квартира 1 комната с видом на море в Acharavi, Греция
Квартира 1 комната с видом на море
Acharavi, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€850,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 137 Sq.m., 2 Bedro…
€145,000
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
Квартира 3 комнаты с furnishings в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с kondicioner в Kato Korakiana, Греция
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с kondicioner
Kato Korakiana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на цокольном этаж…
€90,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Mesolongi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
€72,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
€330,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 109 Sq.m., 2 Bedro…
€335,000
Квартира 2 спальни в Нижняя каракуль, Греция
Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пелекас, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена квартира 100 кв.м с видом на море в районе Кондогиалос на западе о.Кор…
€350,000

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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