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Квартиры в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

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Корфу
21
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
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239 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 230 метрах от моря, предлагается к прод…
$86,292
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Sideris Real Estate
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Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$148,755
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Loutraki near Corinth, furnished apartment of 56 sq.m. bright 1st floor without elevator and…
$217,923
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Продается квартира площадью 33 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на пятом…
$153,492
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Кварт…
$181,829
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Квартира 2 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 2 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на 2 уровнях. Пе…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$230,238
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$421,513
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Не упустите возможность приобрести эту новостройку площадью 43,67 кв.м всего в 650 метрах от…
$171,436
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
$425,055
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
К продаже предлагается исключительная квартира площадью 86 кв.м в новом трёхэтажном жилом до…
$488,420
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в Egira, Греция
Квартира 1 спальня
Egira, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$123,974
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
В современном и элегантном жилом доме предлагается к продаже красивый и светлый новый апарта…
$265,252
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Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Assos - Lechaio Perigiali apartment of 55 sq m. furnished 2nd floor bright in good condition…
$116,537
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Квартира 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Loutraki in the center ofg the municipality, apartment of 60 sq.m. penthouse 5th floor airy …
$128,190
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 28 кв. м, 2 этаж, полностью отремонтирована и меблирована, идеал…
$87,216
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Продается современная квартира площадью 86 м² в новостройке на четыре этажа в Лутраки, спрое…
$387,977
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$442,766
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Продается современная квартира площадью 73,33 м² в новостройке на четыре этажа в Лутраки, сп…
$294,663
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся превосходная угловая квартира площадью 108 кв.м, расположенная на возвышенном перв…
$327,217
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Квартира в Керасея, Греция
Квартира
Керасея, Греция
Площадь 43 м²
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$144,142
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Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Velo near Corinth Nerantza village, apartment of 58 sq m. elevated ground floor, on a plot o…
$96,143
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
К продаже предлагается исключительная квартира площадью 82 кв.м в новом трёхэтажном жилом до…
$511,958
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в Ано Гароуна, Греция
Квартира 1 спальня
Ано Гароуна, Греция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Продается двухкомнатная квартира площадью 37 кв.м в курортном поселке Мораитика на юго-вос…
$112,033
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продаётся квартира площадью 100 кв.м. В одном из самых оживленных и востребованных районов г…
$267,318
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$655,293
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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