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Квартиры в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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Квартира В архив
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69 объектов найдено
Квартира 6 спален в Элассона, Греция
Квартира 6 спален
Элассона, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
The building with 5 apartments for sale is located in the suburbs of Metamorfosi village, on…
€500,000
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
€290,000
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
€170,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2
€240,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на шестом этаже и …
€135,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€95,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€115,000
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 406 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1406 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состо…
€3,00 млн
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Giannota, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€150,000
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 4 спальни с видом на горы в Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€89,900
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 450 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€310,000
Квартира 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 396 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
€370,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Халкиде, Греция
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€145,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимни, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€133,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Mesochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Mesochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€130,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€100,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€160,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Каллитеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
€150,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 59 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€100,000

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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