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Квартиры в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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17 объектов найдено
Студия 1 спальня в Мелиссатика, Греция
Студия 1 спальня
Мелиссатика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
$122,363
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Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383,730
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Квартира 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
$342,406
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Квартира 2 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 2 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$295,177
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Квартира 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
Продаётся квартира, этаж: 2, в районе: Неа Артаки. Площадь недвижимости составляет 26 кв.…
$76,031
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Квартира в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 135 м²
Предлагается на продажу квартира, которая на данный момент находится в стадии строительства.…
$340,044
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 4 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и…
$259,756
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Квартира 3 спальни в Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$188,913
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 1 спальня
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
$200,720
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Квартира в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 450 м²
Продается квартира площадью 450 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью
$366,020
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Квартира 2 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 2 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
$236,142
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Квартира в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 396 м²
Продается квартира площадью 396 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. К не…
$436,862
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Квартира 2 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
$82,650
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Квартира 2 спальни в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Livadia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$188,913
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Квартира в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 190 м²
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объ…
$386,092
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Квартира 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$312,888
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
$99,983
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
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