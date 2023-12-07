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  4. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Квартиры в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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49 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кабельным телевидением, элитную в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кабельным телевидением, элитную
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Varkiza south of Athens, in an excellent location in the center of the municipality, apartme…
€273,000
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Квартира 5 спален в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Код недвижимости: HPS4432 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Вари - Центр Варкиза за 850 000 евро. Это 2…
€850,000
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Квартира 2 спальни с балконом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с балконом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2
🏡 Check out this cozy 71 sq.m property in Athens Riviera! 🌅 Located on the second floor o…
€280,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€985,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
€455,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€370,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
€1,80 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 173 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,08 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,26 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,63 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€520,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 156 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€1,85 млн
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Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€882,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Voula South of Athens Nea Kalymnos area, apartment of 72 sq.m. semi-basement corner airy and…
€260,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с камином, с bright в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с камином, с bright
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Voula south of Athens, in Nea Kalymnos area: apartment of 78 sq.m. corner ground floor and b…
€280,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality apartment 76 sq.m. 1st floor in exc…
€368,000
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€560,000
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Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€275,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€385,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
€500,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кабельным телевидением в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кабельным телевидением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Voula South of Athens Evryali area, apartment of 70 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, …
€340,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€400,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€950,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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