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Квартиры в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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Vari Municipal Unit
21
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68 объектов найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Premium Premium
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635 713
НДС
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Продаётся полностью готовая к заселению квартира, расположенная на третьем этаже нового жило…
$787 608
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Vista Estate
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Квартира 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается дуплекс площадью 280 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,59 млн
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$382 759
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$360 116
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,01 млн
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Многоуровневая Квартира на продажу, этаж: 4, 5, 6 (3 уровня), в районе: Glyfada. Площадь …
$2,11 млн
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$668 400
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 104 кв.м. расположена на 2-м этаже в тихом…
$629 270
НДС
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Voula Private Residences Эксклюзивная квартира на первом этаже с частным бассейном Рас…
$2,88 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Voula south of Athens Politia area (10; on foot from the center), apartment of 140 sq.m. 2nd…
$1,05 млн
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Квартира 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354 213
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается дуплекс площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,17 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Имущественный код: HPS5302 - Maisonette FOR SALE в Voula Center за €1.400,000. Этот 175.36 к…
$1,61 млн
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 230 м²
Продается шикарная квартира в элитном пригороде на юге Афин, в районе Вула. Квартира площадь…
$1,86 млн
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Квартира 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 219 м²
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$425 055
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$472 283
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$613 968
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$1,53 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,35 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Продается квартира площадью 129 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,65 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,06 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,48 млн
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Квартира 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается дуплекс площадью 250 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,53 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$661 197
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$371 923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$371 923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$306 984
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Типы недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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