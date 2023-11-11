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Квартиры в Ираклион, Греция
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41 объект найдено
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Квартира 2 спальни с furnishings
Херсониссос, Греция
3
1
125 м²
1/2
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
2
1
63 м²
1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
62 м²
2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Кноссос, Греция
3
1
110 м²
4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€481,580
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
4
1
99 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 99 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Третий …
€308,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
4
1
108 м²
4/1
Продается дуплекс площадью 108 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Четвер…
€324,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Влихада, Греция
1
45 м²
1
Предлагается на продажу: Замечательная возможность изысканной квартиры площадью 45 м2 на Бал…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
3
1
76 м²
1
Продается квартира площадью 76 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€239,000
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Каллифеа, Греция
2
1
77 м²
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Kato Gouves, Греция
3
1
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ageliana, Греция
1
111 м²
1
Предлагается на продажу потрясающий дуплекс всего в 30 метрах от песчаных пляжей Панормоса, …
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Karteros, Греция
2
80 м²
1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Finikia, Греция
3
2
175 м²
3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 175 кв.м на острове Крит на стадии строительства. …
€300,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с furnishings
Марафитис, Греция
5
135 м²
1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвиж…
€257,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Prassas, Греция
2
1
84 м²
1
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€153,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Voros, Греция
2
100 м²
1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 7 спален
Гувес, Греция
7
1
570 м²
Код недвижимости: HPS506 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Центре Гоува за € 1.200.000. Это 570 кв. Мезо…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kounavi, Греция
6
2
140 м²
2
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Скалани, Греция
4
2
132 м²
1/1
Продается квартира площадью 132 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Skotino, Греция
3
1
165 м²
1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кастелион, Греция
1
170 м²
3
Предлагаются на продажу две независимые квартиры в Кастелли Педиадос.Они расположены в очень…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kato Gouves, Греция
1
50 м²
1
Предлагается на продажу квартира площадью 50 кв.м с возможностью дополнительной застройки 15…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
District of Heraklion, Греция
5
2
160 м²
2
Продается квартира площадью 160 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
4
1
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ахлада, Греция
5
4
185 м²
1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€855,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
2
1
137 м²
1
Продается квартира площадью 137 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
4
1
117 м²
4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€290,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
3
121 м²
1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€278,300
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Квартира 2 спальни с бассейном
Херсониссос, Греция
3
2
104 м²
1/1
Предлагается на продажу квартира площадью 104 кв.м. на первом этаже в Херсониссосе, Крит. На…
€240,350
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
4
1
130 м²
1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
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