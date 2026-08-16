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Квартиры в Ираклионе, Греция

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25 объектов найдено
Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира в деревне Мохос, Крит В Мохосе, одной из самых оживленных горных дерев…
$346,221
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира на втором этаже в деревне Мохос, Крит В самом центре Мохоса, одной из …
$288,517
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира на первом этаже в деревне Мохос, Крит В самом центре Мохоса, одной из …
$288,517
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается: Квартира в Ираклионе, Крит – 80 м² Квартира расположена на первом этаже и имее…
$377,827
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Предлагается к продаже: Квартира 41м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €195,000 …
$224,862
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Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$436,862
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$441,585
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$466,380
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Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$389,634
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Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$485,271
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Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Предлагается к продаже: Квартира 68 м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €375,000 …
$432,426
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Предлагается к продаже: Квартира 43 м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €189.000 …
$217,943
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Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
ПРОДАЕТСЯ: Квартира на первом этаже в закрытом жилом комплексе – Северо-Западный Ираклион, К…
$413,248
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объ…
$236,142
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Квартира 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 5
Maisonette с панорамным видом на Эгейское море — инвестиции в рост капитала с правом на полу…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 97 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 ур…
$114,529
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 180 м²
Эксклюзивная квартира на последнем этаже с террасой на крыше — 185 кв.м + 220 кв.м крыша …
$448,669
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/5
Maisonette с панорамным видом на Эгейское море — инвестиция с ростом капитала и Golden Visa …
$907,733
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Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Предлагается к продаже: Квартира 74 м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €349,000 …
$443,958
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Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
На продажу: Квартира у моря с панорамным видом – Гурнес, Ираклион, Крит Всего в 35 метр…
$283,370
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 165 м²
Продается квартира площадью 165 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$318,791
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 42 м²
Квартира на первом этаже с видом на море, Лименас Херсониссу В десяти метрах от моря, на …
$173,138
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается отличная квартира площадью 65,5 кв.м. в городе Ираклион, на острове Крит. Квартира…
$420,332
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 74 м²
Продается квартира площадью 74 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$115,314
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира площадью 28 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$94,457
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Параметры недвижимости в Ираклионе, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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