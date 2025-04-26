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Квартиры в Салониках, Греция

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118 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Код объекта: HPS5336-МезонетПРОДАЕТСЯвцентреКаламарияза€820.000.Этотмезонетплощадью206.87кв.…
$851,004
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$521,872
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
3 bedroom apartment in Kalamaria, Greece. Area - 180 sq.m Floor: 6th Levels - 2 3 Bedroom (…
$781,740
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$285,403
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Фешенебельная квартира полезной площадью 102м2 в центре города Салоники, Квартира расположе…
$300,296
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
PropertyCode: HPS3803-MaisonetteTeTheForsaleInkalamariakarampournakifor € 870.650. This158sq…
$909,529
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$279,387
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Греция | Салоники 💡 Выгодное вложение в недвижимость в Греции! ✨ Продаётся отремонтирова…
$90,115
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$220,426
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Код объекта: HPS4836-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииНеаКриниза€620.000.Этаквартираплощадью212.27…
$671,098
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
PropertyCode:HPS4844-MaisonetteFORSALEinKalamariaAgiosPanteleimonfor€520.000.This169.54sq.m.…
$580,265
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$267,979
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Код объекта: HPS4745-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза 430 000 евро.Эта квартира пло…
$442,900
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 86 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$255,890
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$500,468
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$789,517
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код собственности: HPS4915 - Квартира для продажи в центре Каламария за 340 000 евро. Это 10…
$366,978
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
PropertyCode:HPS5159-ApartmentFORSALEinKalamariaKourifor€250.000.This74.90sq.m.Apartmentison…
$256,063
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6
🏢 Renovated Studio Apartment for Sale in Central Thessaloniki! • Location: In the heart o…
$174,355
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
PropertyCode:HPS4790-ApartmentFORSALEinKalamariaNeaKrinifor€375.000.This120sq.m.Apartmentiso…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$497,310
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Код Property: HPS3798-apartmentForsaleInkalamariakarampournakifor € 648.340. This147sq.m.M.A…
$677,292
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/6
Продается квартира площадью 117 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$577,186
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Продается квартира площадью 147 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 27 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$99,559
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
PropertyCode: HPS3799-MaisonetteTeTheForsaleInkalamariakarampournakifor € 867.109. This181 к…
$905,830
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
PropertyCode: HPS5432-APARTMENTFORSALEINKALAMARIANENTERFOR € 850.000.THIS210SQ.M.FurniedPart…
$891,777
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Имущественный код: HPS4919 - Квартира для продажи в Каламария-Арецоу за 480 000 евро. Это 11…
$518,087
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 690 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$688,871
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$366,079
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Параметры недвижимости в Салониках, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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