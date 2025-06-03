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Квартиры в Municipality of Zografos, Греция

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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$307,808
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$281,811
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Квартира 2 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/6
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$399,010
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Квартира 3 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Ano Ilisia near the center of Athens, floor apartment of 114 sq.m. airy 4th floor in good co…
$263,190
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Квартира 2 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый этаж…
$264,487
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Квартира 1 спальня в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. У объекта ест…
$421,811
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$249,504
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$250,806
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. У объекта ест…
$386,185
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый этаж…
$263,113
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$396,938
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Zografos, Греция

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