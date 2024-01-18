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Kordelio - Evosmos Municipality
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Квартиры в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
90 м²
1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€140,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
38 м²
1/1
€92,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
1
1
50 м²
1/1
€102,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
80 м²
1/1
€105,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
1
60 м²
Код недвижимости: HPS4333 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Эвосмосе Эвосмо за 155 000 евро. Это 60 кв…
€155,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с террасой, с кухней
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
1
53 м²
7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
€213,700
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Квартира 4 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
3
2
121 м²
2/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€220,000
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
3
2
121 м²
3/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€230,000
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
5
3
2
158 м²
4/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€330,000
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Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
65 м²
4/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€85,000
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Квартира 4 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
3
1
94 м²
3/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€120,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
77 м²
3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€109,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
84 м²
4/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€165,000
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Квартира 4 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4
3
1
125 м²
4/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€250,000
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Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
98 м²
1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€170,000
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Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€85,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m2, Цок…
€49,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS3661 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 105 кв.…
€215,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
102 м²
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
€215,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
1
80 м²
Код недвижимости: HPS3659 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 155.000 . Это 80 кв. …
€155,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
107 м²
Код недвижимости: HPS3658 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 212.000 . Это 107 кв.…
€212,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
120 м²
Код недвижимости: HPS3657 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 220.000 . Это 120 кв. …
€220,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
1
120 м²
Код недвижимости: HPS3656 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 215.000 . Это 120 кв. …
€215,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
87 м²
6/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€155,000
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Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
95 м²
2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€90,000
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Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2
1
63 м²
Код недвижимости: HPS3226 - Квартира на продажу в Элефтерио-Корделио Нео Корделио за € 1.450…
€140,000
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Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
101 м²
1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€95,000
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Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
78 м²
1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€111,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
76 м²
5/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€125,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3
2
1
70 м²
5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€148,000
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Параметры недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
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