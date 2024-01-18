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Квартиры в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

двухкомнатные
28
трехкомнатные
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50 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€140,000
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Квартира 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
€92,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
€102,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
€105,000
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Grekodom Development
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: HPS4333 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Эвосмосе Эвосмо за 155 000 евро. Это 60 кв…
€155,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с террасой, с кухней в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с террасой, с кухней
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
€213,700
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Квартира 4 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€220,000
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€230,000
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€330,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€85,000
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Квартира 4 комнаты с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€120,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€109,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€165,000
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Квартира 4 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€250,000
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Квартира 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€170,000
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Квартира 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€85,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m2, Цок…
€49,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Код недвижимости: HPS3661 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 105 кв.…
€215,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
€215,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: HPS3659 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 155.000 . Это 80 кв. …
€155,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Код недвижимости: HPS3658 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 212.000 . Это 107 кв.…
€212,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3657 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 220.000 . Это 120 кв. …
€220,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3656 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 215.000 . Это 120 кв. …
€215,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€155,000
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Квартира 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€90,000
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Квартира в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Код недвижимости: HPS3226 - Квартира на продажу в Элефтерио-Корделио Нео Корделио за € 1.450…
€140,000
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Квартира 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€95,000
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Квартира 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€111,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€125,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€148,000
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Параметры недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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