Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermi Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Thermi Municipality, Греция

Thermi
369
Кардия
8
Neo Rysio
6
Trilofos
5
Квартира Удалить
Очистить
245 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кардия, Греция
Квартира 3 спальни
Кардия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$300,312
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
PropertyCode:HPS5338-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€180.000.This56.86sq.m.Apartmentisonth…
$186,806
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$357,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$198,668
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Код Property: HPS5084-MaisonetteTeTheForsAleinThermEnterfor € 465.000.TIS170s.M.MaisonetteTe…
$482,897
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
PropertyCode:HPS5346-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€385.000.This154.95sq.m.Apartmentisont…
$399,557
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$276,515
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 77 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$257,576
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Код объекта: HPS5312-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза 200 000 евро.Эта квартира площадью 78 …
$209,306
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$306,088
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$181,343
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 123 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$377,904
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Новостройка. Апартаменты на 1-м этаже 163 кв.м в самом сердце Термиса с панорамным видом В р…
$489,662
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
PropertyCode:HPS5342-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€380.000.This138.15sq.m.Apartmentisont…
$394,368
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Код объекта: HPS5316-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€280.000.Эта квартира площадью 107 кв. …
$290,587
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$299,558
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Этаж 1/3
Новостройка. Апартаменты на 1-м этаже 163 кв.м в самом сердце Термиса с панорамным видом В р…
$490,895
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4943 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 520.000 . This 150 sq. …
$540,014
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
PropertyCode: HPS4649-APARTMENTFORSALEINTHERMENTERFOR € 280.000.THIS104SQ.M.ApartmentConsist…
$293,398
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$345,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$247,711
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$293,797
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
PropertyCode: HPS5467-MaisonetteTeTherTherThermEnterfor для € 410.000. This125sq.m.maisonett…
$442,400
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Код объекта: HPS5438-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€305.000.Эта квартира площадью 122,15 к…
$315,998
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$247,711
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4946 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 640.000 . This 150 sq. …
$664,633
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Код объекта: HPS5265-МезонетПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€430.000.Этотмезонетплощадью154.17кв.м.с…
$453,985
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Код объекта: HPS5439-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€150.000.Эта квартира площадью 43,08 кв…
$155,409
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Код собственности: HPS5478 - Maisonette FOR SALE в Thermi Center за 580 000 евро. Этот 197,5…
$626,021
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
PropertyCode: HPS4660-APARTMENTFORSALEINTHERMENTERFOR € 350.000.THIS130SQ.M.ApartmentConsist…
$366,748
Оставить заявку

Типы недвижимости в Thermi Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти