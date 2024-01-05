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Квартиры в Неос-Мармарас, Греция

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16 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€160,000
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Grekodom Development
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Квартира 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в Неос Мармарас в 150 метрах от моря, недалеко от баров и р…
€198,000
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Квартира 1 спальня с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
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Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира расположена в центре деревни Neos Marmaras в 150 метрах от моря. Квартира находится…
€113,000
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Студия 1 ванная в Неос-Мармарас, Греция
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Студия расположена в деревне Неос Мармарас на берегу моря. Студия находится на 2 этаже и сос…
€80,000
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Квартира 1 спальня с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€155,000
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Квартира 1 спальня с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
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Квартира 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Maisonetta, которая состоит из 2 независимых квартир, расположена всего в 50 метрах от знаме…
€185,000
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Квартира 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Площадь 80 м²
For sale 2 furnished apartments with total area of 80 m² in Neos Marmaras
€190,000
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