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Квартиры в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
52
Neoi Epivates
19
Epanomi
6
Nea Michaniona
4
Квартира Удалить
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73 объекта найдено
Квартира 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 45 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$141,280
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Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$154,278
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Квартира 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$138,850
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Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$238,823
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Квартира 4 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 148 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$193,093
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$428,379
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Квартира 2 спальни в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
PropertyCode: HPS4819-APARTMENTFORSALEINTHERMAIKOSPERAIAFOR € 280.000 LOOR, ViewOfTheSea, Wi…
$293,398
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$145,281
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Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Код собственности: HPS5425 - Maisonette FOR SALE в Термаикос Перайя за 290 000 евро. Этот 15…
$329,218
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается дуплекс площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$373,106
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$135,687
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 56 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на 2 у…
$141,268
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$135,687
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$290,433
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Квартира 2 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 2 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$145,281
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Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$173,455
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$209,377
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$195,571
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$260,936
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Квартира 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$334,886
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$207,429
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 38 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$143,258
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Квартира 3 комнаты в Nea Michaniona, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$151,343
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$188,847
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Квартира 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$281,259
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Квартира 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$250,839
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Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. Недвижимо…
$365,310
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Квартира 1 спальня в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Код собственности: HPS4439 - Квартира для продажи в Термаикос Перайя за 230 000 евро. Это 66…
$248,250
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 119 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$428,379
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Типы недвижимости в Thermaikos Municipality

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двухкомнатные
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с видом на море
Недорогая
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