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Квартиры в Халандри, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы в Халандри, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Халандри, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€600,000
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