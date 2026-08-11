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Квартиры в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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Panorama Municipal Unit
40
Panorama
35
Pylaia Municipal Unit
10
Квартира Удалить
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51 объект найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Property Code: HPS5378 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 525.000 . This 134.00…
$604,198
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
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Квартира 2 спальни в Ехохи, Греция
Квартира 2 спальни
Ехохи, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$141,685
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Продается в Пилеa: эта современная завершённая двухуровневая квартира предлагает общую внутр…
$540,276
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается: великолепная, полностью готовая к заселению квартира-маисонет площадью 210 квадра…
$1,36 млн
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Vista Estate
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Property Code: HPS3987 - Apartment FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3…
$356,764
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Property Code: HPS5368 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 300.000 . This 87.00 s…
$345,256
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Property Code: HPS5377 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 610.000 . This 156.00…
$702,020
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Property Code: HPS5172 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 550.000 . This 170.75…
$632,969
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Property Code: HPS3804 - Maisonette FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 685.00…
$788,334
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
Продается просторная, готовая к заселению мезонетта с общей внутренней площадью 230 квадратн…
$591,460
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Код собственности: HPS4470 - Maisonette FOR SALE в Салониках Ano Toumpa за € 480 000. Этот 1…
$552,409
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Код собственности: HPS5703 - Квартира для продажи в Терми Центре за € 285.000. Это 102.00 кв…
$332,392
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS3064 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Панорамном Центре за € 300.000. Это 150 кв. …
$402,798
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: HPS5016 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 320.000 . …
$368,273
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Property Code: HPS5379 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 360.000 . This 89.00 …
$414,307
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Property Code: HPS5375 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 860.000 . This 220.00…
$989,733
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Property Code: HPS5757 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 465.000 . Th…
$535,146
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Property Code: HPS5570 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 308.000 . This 111.97 sq…
$354,233
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код собственности: HPS5222 - Maisonette FOR SALE в Panorama Center за €430 000. Этот 200 кв.…
$494,867
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Property Code: HPS4053 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 460.000 . This …
$532,701
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Property Code: HPS4497 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 360.000 . …
$414,307
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Просторная двухуровневая квартира площадью 250 квадратных метров находится в престижном райо…
$671,080
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Property Code: HPS5371 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 430.000 . This 108.00 …
$494,867
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта впечатляющая, полностью готовая к заселению мезонета в районе Панорама, Синой…
$853,068
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Типы недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis

многоуровневые квартиры
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с видом на горы
Недорогая
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