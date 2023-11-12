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Municipality of Pylaia - Chortiatis
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Квартиры в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
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128 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
170 м²
5
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 170 m2, 5-й этаж,…
€690,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
136 м²
7
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 136 m2, 7-й эта…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
136 м²
8
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 136 m2, 8-й эта…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
160 м²
Код недвижимости: HPS4171 - Maisonette FOR SALE в Pylea Elaiones за €420.000 . Это 160 кв.м.…
€420,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
155 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€425,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
140 м²
1/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
145 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 145 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
158 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€457,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
1
115 м²
2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
93 м²
1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
75 м²
1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
146 м²
1/1
Продается дуплекс площадью 146 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
111 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
135 м²
-1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
65 м²
2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
140 м²
Код недвижимости: HPS4053 - Мезонет на продажу в Салониках Малакопи за € 395.000 . Это 140 к…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
136 м²
Код недвижимости: HPS4054 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 485.000 . Это 136 …
€485,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
136 м²
Код недвижимости: HPS4055 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 525.000 . Это 136 …
€525,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
85 м²
2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
170 м²
Код недвижимости: HPS3997 - Maisonette FOR SALE в Pefka Center за €250.000 . Это 170 кв.м. …
€250,000
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Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1
1
25 м²
4/1
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€75,000
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Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2
1
45 м²
1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
139 м²
3
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 139 m2, 3-й этаж,…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
140 м²
3
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 3-й этаж,…
€400,000
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Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
140 м²
2
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 2-й этаж,…
€380,000
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Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
139 м²
2
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 139 m2, 2-й этаж,…
€375,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
148 м²
Код недвижимости: HPS3990 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € …
€420,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
140 м²
Код недвижимости: HPS3988 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € …
€360,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
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