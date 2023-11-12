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Квартиры в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

двухкомнатные
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четырехкомнатные
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128 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Этаж 5
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 170 m2, 5-й этаж,…
€690,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Этаж 7
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 136 m2, 7-й эта…
€485,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Этаж 8
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 136 m2, 8-й эта…
€525,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS4171 - Maisonette FOR SALE в Pylea Elaiones за €420.000 . Это 160 кв.м.…
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€425,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 145 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€457,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€320,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€247,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€210,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 146 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€310,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€320,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€160,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS4053 - Мезонет на продажу в Салониках Малакопи за € 395.000 . Это 140 к…
€395,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4054 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 485.000 . Это 136 …
€485,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4055 - Квартира на продажу в Салониках Малакопи за € 525.000 . Это 136 …
€525,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€200,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€250,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Код недвижимости: HPS3997 - Maisonette FOR SALE в Pefka Center за €250.000 . Это 170 кв.м. …
€250,000
Квартира 1 комната с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€75,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€100,000
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Этаж 3
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 139 m2, 3-й этаж,…
€395,000
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 3
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 3-й этаж,…
€400,000
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 2
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 140 m2, 2-й этаж,…
€380,000
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с садом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Этаж 2
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 139 m2, 2-й этаж,…
€375,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Код недвижимости: HPS3990 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € …
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS3988 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € …
€360,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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