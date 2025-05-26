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Квартиры в Kassandra Municipality, Греция

Kassandra Municipal Unit
153
Pallini Municipal Unit
142
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295 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Код объекта: HPS5144-МезонетПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€385.000.Этот мезонет площадью 87 кв. м…
$398,883
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательный мезонет площадью 50 кв. м на продажу в престижном месте, предлагающий идеальн…
$153,308
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Квартира 3 комнаты в Афитос, Греция
Квартира 3 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$161,883
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$135,931
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Квартира 1 спальня в Пефкохори, Греция
Квартира 1 спальня
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Существенный летний дом в праздничном летнем месте, полностью снабженной этой квартирой в 1-…
$229,268
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$102,070
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$195,571
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Код собственности: HPS3186 - Maisonette FOR SALE в Кассандре Посейди за € 530 000. Этот 166 …
$572,132
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Комплекс расположен в популярной туристической деревне Калитея в 650 метрах от пляжа и в неп…
$179,501
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Квартира 2 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Property Code: HPS5474 - Apartment FOR SALE in Kassandra Afitos for € 250.000 . This 60 sq.…
$271,023
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Квартира 2 спальни в Полихроно, Греция
Квартира 2 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в деревне Полихроно в 700 метрах от песчаного пляжа. Квартира расположе…
$134,483
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Квартира 2 спальни в Каландра, Греция
Квартира 2 спальни
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира расположена в комплексе в деревне Поссиди в 300 метрах от пляжа. В комплексе есть к…
$176,652
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Квартира 2 спальни в Полихроно, Греция
Квартира 2 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Located in the seaside of Polihrono, this luxury apartment is a hidden gem just 200 meters f…
$430,773
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Квартира 3 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
$208,749
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Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Location: Just 550 meters from the sparkling coastline, this luxurious apartment offers bre…
$216,445
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Квартира 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Код собственности: HPS4768 - Maisonette FOR SALE в Pallini Nea Skioni за €600 000. Этот 123 …
$658,617
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Квартира 1 комната в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 1 комната
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$168,197
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Квартира 2 спальни в Фоурка, Греция
Квартира 2 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment living, summer home for sale in the town of Kalandra with 65 sq meters of living a…
$98,835
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Квартира 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Код объекта: HPS4767-МезонетПРОДАЕТСЯвПаллиниНеаСкиониза€700.000.Этотмезонетплощадью156кв.м.…
$725,242
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Квартира 3 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 3 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Код недвижимости: HPS5079 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Kassandra Kallithea за € 280.000 . Этот меб…
$290,097
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Квартира 3 спальни в Афитос, Греция
Квартира 3 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3959 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандра Афитос за € 370.000 . Этот меблир…
$383,342
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Квартира 5 спален в Полихроно, Греция
Квартира 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Код собственности: HPS3447 - Maisonette FOR SALE в Pallini Polichrono за €600 000. Этот 195 …
$654,879
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Квартира 5 спален в Полихроно, Греция
Квартира 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Property Code: HPS3559 - Maisonette FOR SALE in Pallini Polichrono for € 570.000 . This 195…
$590,554
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Квартира 3 комнаты в Каландра, Греция
Квартира 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$187,128
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Квартира 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$181,458
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Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Код собственности: HPS5107 - Maisonette FOR SALE в Кассандре Каллитеа за €230 000. Этот 70,7…
$249,155
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Квартира 3 спальни в Полихроно, Греция
Квартира 3 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Код объекта: HPS3913-МезонетПРОДАЕТСЯвPalliniPolichronoза€650.000.Этотмезонетплощадью154.80к…
$673,439
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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