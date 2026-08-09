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Квартиры в Никити, Греция

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23 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира расположена в комплексе в деревне Никити в 250 метрах от живописного пляжа. Квартир…
$219,621
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Квартира 1 комната в Никити, Греция
Квартира 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уникальная квартира в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситонии, в самом…
$182,256
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Halkidiki Properties
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продаётся квартира площадью 59 кв.м. на втором этаже в поселке Никити, Ситония, Халкидики. К…
$215,245
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартаменты расположены в комплексе в деревне Никити в 450 метрах от живописного пляжа. Стро…
$196,538
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
For sale: an apartment on the ground floor with an area of 50 sq.m. The layout includes one …
$189,768
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Уникальная квартира в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситонии, в самом…
$216,429
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Halkidiki Properties
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English
Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 52 кв.м. на полуострове Ситония, в районе Никити, регион Халкиди…
$256,394
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена в комплексе в популярной деревне Никити в 150 метрах от пляжа. В компле…
$201,163
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Код собственности: HPS5189 - Квартира для продажи в Ситонии Никити за €180 000. Это 63,50 кв…
$207,153
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продаётся современная квартира в стадии строительства в уютной деревне Никити. Площадь кварт…
$222,521
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Агентство
Vista Estate
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$251,650
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Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дом расположен в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только для …
$345,614
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS5367 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 455.000 . This 130.00…
$523,638
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Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Код собственности: HPS5412 - Квартира для продажи в Ситонии Никити за € 207,500. Это 52,31 к…
$239,107
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый к заселению, современный мезонет площадью 90 м², обеспечивающий комфортное…
$261,607
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Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$267,601
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Комплекс апартаментов расположен в деревне Никити в 700 метрах от живописного пляжа. Квартир…
$230,385
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Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Код собственности: HPS5449 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за 330 000 евро. Этот 120 …
$379,781
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Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Дом расположен в популярной деревне Никити в 600 метрах от пляжа. Дом построен на участке 65…
$469,426
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Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Property Code: HPS5190 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 280.000 . This 102.67…
$322,239
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Квартира 1 комната в Никити, Греция
Квартира 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Расположенная в красивом районе Халкидики, эта квартира находится в хорошем состоянии и всег…
$182,256
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Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Realting.com
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