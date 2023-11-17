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Квартиры в Никити, Греция

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70 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Property Code: HPS4362 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €190.000 . This 52 sq. m.…
€190,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Property Code: HPS4361 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €290.000 . This 83 sq. m.…
€290,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€190,000
Квартира 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Код недвижимости: HPS4068 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €350.000 . Это 92 кв.м. …
€350,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€170,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Никити, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€175,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити, в 450 метрах от пляжа и в 600 …
€125,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Код недвижимости: HPS3971 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 290.000 . Это 76 кв. Ме…
€290,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Код недвижимости: HPS3872 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €260.000 . Это 89 кв.м. …
€260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Property Code: HPS3874 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €255.000 . This 90 sq. m…
€255,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Property Code: HPS3870 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €265.000 . This 90 sq. m…
€265,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Property Code: HPS3869 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €262.500 . This 93 sq. m…
€262,500
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Property Code: HPS3866 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €257.500 . This 91 sq. m…
€257,500
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Код недвижимости: HPS3865 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 250.000 . Это 86 кв. М…
€250,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Property Code: HPS3864 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €255.000 . This 86 sq. m…
€255,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Property Code: HPS3862 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €255.000 . This 89 sq. m…
€255,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Property Code: HPS3857 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €252.500 . This 89 sq. m…
€252,500
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Property Code: HPS3859 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €250.000 . This 86 sq. m…
€250,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Property Code: HPS3858 - Maisonette FOR SALE in Sithonia Nikiti for €250.000 . This 86 sq. m…
€250,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS3848 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €202.500 . This 67 sq. m.…
€202,500
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Property Code: HPS3845 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €195.000 . This 66 sq. m.…
€195,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Property Code: HPS3842 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €192.500 . This 66 sq. m.…
€192,500
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Property Code: HPS3841 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €190.000 . This 63 sq. m.…
€190,000
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