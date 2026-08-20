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Квартиры в Municipality of Palaio Faliro, Греция

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22 объекта найдено
Квартира в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$304,621
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Квартира 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$838,303
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Квартира в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Площадь 16 м²
Продается квартира площадью 16 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$123,974
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Квартира 2 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$613,968
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Квартира 2 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$531,319
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Квартира 4 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Продается квартира площадью 171 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$708,425
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается дуплекс площадью 165 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж …
$590,354
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7
Продаётся квартира на 7 этаже, в районе Palaio Faliro. Площадь составляет 80 кв.м. Квартира …
$298,275
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Квартира 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается квартира площадью 94 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$684,811
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Квартира 4 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Продается квартира площадью 235 кв.м. в Палео Фалиро.Квартира 2 уровня и расположена на 5-м …
$970,470
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Квартира в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Площадь 119 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 119 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом …
$879,329
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Квартира 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$519,512
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Квартира 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается квартира площадью 165 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$1,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Продаётся квартира, этаж: 1, в районе: Палео Фалиро. Площадь недвижимости составляет 37 к…
$134,941
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
Faliro Residence 1919 Современная жизнь в сердце Афинской Ривьеры Faliro Residence 191…
$898,340
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Квартира 3 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 205 м²
Продается дуплекс площадью 205 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Девятый этаж …
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$406,164
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Новая малоэтажная резиденция рядом с парком и гаванью, Палео Фалиро, Греция Предлагаются но…
$405,711
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 комнат в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Пентхаус 6 комнат
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
$642,895
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3
Инновационная и современная резиденция с элегантным архитектурным дизайном, просторными и уд…
$540,577
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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