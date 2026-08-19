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Квартиры в Vari Municipal Unit, Греция

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21 объект найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
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Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$371,923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$371,923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$413,248
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$661,197
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$495,898
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$342,406
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 230 м²
Продается шикарная квартира в элитном пригороде на юге Афин, в районе Вула. Квартира площадь…
$1,86 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354,213
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$360,116
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,07 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$306,984
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$425,055
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
$384,571
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 104 кв.м. расположена на 2-м этаже в тихом…
$629,270
НДС
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$354,213
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$668,400
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$360,116
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2
? Check out this cozy 71 sq.m property in Athens Riviera! ? Located on the second floor o…
$299,530
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
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