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Квартиры в Vari Municipal Unit, Греция

двухкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€560,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€400,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€950,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€350,000

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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