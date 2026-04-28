  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Sideris Real Estate

Sideris Real Estate

Греция, периферия Пелопоннес
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2007
На платформе
2 года 3 месяца
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
www.realestatesideris.gr/
Об агентстве

Агенство недвижимости "SIDERIS" по праву считается одним из лидеров и успешно развивающейся компанией,  занимающейся всеми видами недвижимости в  городе Лутраки и его периферии,  а так же всей Коринфии уже более 10 лет.

Директором и основателем агенства является Сидерис Плячикидис , который в свою очередь является и президентом единства риелторов Коринфии , понимает насколько важным для клиента является  профессионализм, надежность ,честность и добросовестность в решении и осуществлении их вопросов  и задач , прикладывает максимум усилий для того,  чтобы оправдать доверие своих клиентов. 

Мы дорожим каждым своим клиентом! 

Доверие и честность - это не только результат успешного сотрудничества но и возможность предоставить клиентам наиболее полную интересующую его информацию и помочь в наиболее быстрые сроки решить поставленную задачу и реализовать свои мечты! 

Неудивительно что многие клиенты становятся нашими друзьями. Как правило по рекомендации обращаются около 70 % новых клиентов.  Так формируется безупречная репутация, что очень важно для нас. Мы обеспечиваем всем клиентам индивидуальный подход и комфортную атмосферу а так же не забываем о том,  что мы не просто ищем нужный вариант недвижимости а помогаем решить поставленную задачу. 

Услуги

Продажа недвижимости

Аренда недвижимости

Оценка недвижимости

Управление недвижимости

Ремонт недвижимости

Квартиры
Смотреть все 91 объект
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
Продаётся строящаяся новая квартира площадью 63 кв.м в отличном районе Лутраки, всего в 300 …
$294,385
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
К продаже предлагается исключительная квартира площадью 82 кв.м в новом трёхэтажном жилом до…
$511,958
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продаётся уникальная квартира площадью 63 кв.м на втором этаже двухэтажного дома в Лутраки, …
$214,359
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/5
Откройте для себя идеальное жильё, сочетающее в себе элегантность, комфорт и высокое качеств…
$469,893
Дома
Смотреть все 61 объект
Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается трехуровневый отдельно стоящий дом общей площадью 180 кв. м на участке земли площа…
$212,008
Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Всего в 20 метрах от песчаного пляжа. Современный роскошный двухуровневый дом в Лутраки, Кор…
$440,986
Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
- Продается отдельный дом 58 кв.м на участке 300 кв.м. - Рядом с Коринфским каналом со стор…
$70,905
Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
-Район возле озера Вульягмени -Недвижимость на берегу моря -На возвышенности с потрясающим…
$212,008
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 3 объекта
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м, с антресоль…
$372,039
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ в Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПЕРИЯЛИ, ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 600m2, Комплекс из пятнадцати автономных квартир в аренду в непос…
$938,794
Отель на продажу в 50 метрах от моря в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Гостиница в Лутраки в отличном функциональном состоянии всего в 50 метрах от моря. .   У от…
$813,991
Наши агенты в Греции
Ирина Вячкилева
156 объектов
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти