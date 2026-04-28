Sideris Real Estate

Агенство недвижимости "SIDERIS" по праву считается одним из лидеров и успешно развивающейся компанией, занимающейся всеми видами недвижимости в городе Лутраки и его периферии, а так же всей Коринфии уже более 10 лет.

Директором и основателем агенства является Сидерис Плячикидис , который в свою очередь является и президентом единства риелторов Коринфии , понимает насколько важным для клиента является профессионализм, надежность ,честность и добросовестность в решении и осуществлении их вопросов и задач , прикладывает максимум усилий для того, чтобы оправдать доверие своих клиентов.

Мы дорожим каждым своим клиентом!

Доверие и честность - это не только результат успешного сотрудничества но и возможность предоставить клиентам наиболее полную интересующую его информацию и помочь в наиболее быстрые сроки решить поставленную задачу и реализовать свои мечты!

Неудивительно что многие клиенты становятся нашими друзьями. Как правило по рекомендации обращаются около 70 % новых клиентов. Так формируется безупречная репутация, что очень важно для нас. Мы обеспечиваем всем клиентам индивидуальный подход и комфортную атмосферу а так же не забываем о том, что мы не просто ищем нужный вариант недвижимости а помогаем решить поставленную задачу.