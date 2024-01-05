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  4. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
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Квартиры в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

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22 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
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Grekodom Development
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Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город в Pisia, Греция
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором…
€450,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€350,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиос Хараламбос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос Хараламбос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€86,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€215,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€165,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€160,000
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Квартира 1 спальня с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€118,000
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Квартира 3 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€150,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
€185,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€150,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€85,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€120,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€635,000
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€260,000
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Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€232,000
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Квартира 2 спальни с видом на море в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€170,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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