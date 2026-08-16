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Квартиры в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
112
Неос-Мармарас
23
Никити
21
Toroni Municipal Unit
4
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116 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$330,598
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$366,020
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в пригороде деревни Вурвуру всего в 100 метрах от фантастического пляжа…
$289,185
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$461,255
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Квартира 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта красивая квартира в Халкидики предлагает удивительный вид на море в 5 минутах ходьбы от …
$170,865
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается квартира площадью 108 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$306,984
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$441,585
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$348,309
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$287,981
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Студия 5 спален в Municipality of Sithonia, Греция
Студия 5 спален
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 333 м²
Комплекс расположен в окрестностях деревни Вурвуру в 450 метрах от моря. Вокруг дома есть са…
$1,91 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$218,431
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$586,812
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$348,482
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354,213
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$318,791
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$371,923
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Квартира 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$543,126
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена в комплексе в популярной деревне Никити в 150 метрах от пляжа. В компле…
$201,301
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 39 м²
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$485,271
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$380,535
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$371,687
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Квартира 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$625,776
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Продается: Ключевая готовая мезонета, расположенная на первом этаже в престижном районе Сито…
$433,259
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$155,854
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$491,175
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый к заселению, современный мезонет площадью 90 м², обеспечивающий комфортное…
$261,607
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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