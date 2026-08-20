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Квартиры в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

;
Салоники
279
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234 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Пригодно для участия в программе «Золотая виза» Греции — отличная инвестиционная возможность…
$291 855
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Vista Estate
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж -1/3
Современная квартира с двумя спальнями площадью 85 м² расположена на цокольном этаже в район…
$291 855
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Квартира с одной спальней площадью 31,65 м² расположена на последнем этаже в районе Palaios …
$291 855
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Подходит для участия в программе «Греческая золотая виза» — Отличная инвестиционная возможно…
$289 562
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/7
Продается отремонтированная квартира, расположенная на последнем этаже ухоженного здания на …
$486 464
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 8/8
Квартира на восьмом этаже в Салониках площадью 71,15 кв. м будет завершена в 2028 году. Два …
$555 958
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Vista Estate
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/6
Двухкомнатная квартира расположена на шестом и последнем этаже ухоженного дома с лифтом в ра…
$301 144
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Vista Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Имущественный код: HPS5540 - Квартира для продажи в Салониках Неа Паралия за €1,250.000. Это…
$1,45 млн
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$94 557
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
$291 635
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
$108 447
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$167 957
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Код собственности: HPS5708 - Maisonette FOR SALE в Pylea Center за 590 000 евро. Этот 124.20…
$679 003
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Код собственности: HPS5533 - Квартира для продажи в Салониках Мартиу за € 564.000. Эта кварт…
$649 081
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Имущественный код: HPS5584 - Квартира для продажи в Салониках Palaios Sidirodromikos Stathmo…
$181 835
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
$253 852
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Продается квартира площадью 31 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Имущественный код: HPS4960 - Квартира для продажи в Салониках Шарилау за €1.000.000. Это 176…
$1,17 млн
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$159 396
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
$225 815
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Property Code: HPS5750 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki center Center for € 380.000 .…
$437 324
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$826 496
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Квартира расположена на полу-первом этаже и…
$113 387
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Имущественный код: HPS5507 - Квартира для продажи в Салониках Palaios Sidirodromikos Stathmo…
$184 898
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 54 м²
Продаются 2 полностью отремонтированные студии в самом центре Салоник — всего в 10 минутах о…
$295 177
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$162 938
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 29 м²
Продается квартира площадью 29 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$134 775
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Имущественный код: HPS5576 - Квартира для продажи в Салониках Palaios Sidirodromikos Stathmo…
$171 477
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
$101 541
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Типы недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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