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Квартиры в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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238 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/6
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€100,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€109,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€115,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€168,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€160,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€155,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€145,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€105,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 56 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€128,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€98,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 38 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€78,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€93,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€140,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€170,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€95,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€170,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Площадь 176 м²
Этаж 5
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 176 m2, 5-й …
€440,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Площадь 109 м²
Этаж 4
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 4-й …
€330,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 3
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 130 m2, 3-й …
€360,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€140,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€155,000
Квартира 4 спальни с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€120,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€105,000
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€190,000
Студия 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Код недвижимости: HPS4194 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Ipoloipo kentrou Салоники за €133…
€133,000

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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