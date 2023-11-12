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Квартиры в Thessaloniki Municipal Unit, Греция
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238 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
45 м²
4/6
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
50 м²
6/6
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
52 м²
2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
75 м²
3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
60 м²
3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
60 м²
2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
57 м²
2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
48 м²
2/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
56 м²
2/1
Продается квартира площадью 56 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€128,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€98,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
38 м²
1/1
Продается квартира площадью 38 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€78,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
45 м²
1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€93,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
59 м²
5/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
82 м²
4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€263,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
62 м²
1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
40 м²
1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
35 м²
2/1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
90 м²
6/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
176 м²
5
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 176 m2, 5-й …
€440,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
109 м²
4
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 4-й …
€330,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
130 м²
3
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 130 m2, 3-й …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
45 м²
4/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
1
54 м²
5/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
80 м²
5/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
60 м²
3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
4
1
110 м²
4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€190,000
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Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
43 м²
Код недвижимости: HPS4194 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Ipoloipo kentrou Салоники за €133…
€133,000
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Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция
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