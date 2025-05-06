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Квартиры в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
46
Неос-Мармарас
12
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70 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Продается квартира 130 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Полностью меблированная и готова к засел…
$394,963
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Комплекс апартаментов и мезонетов расположен в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа…
$191,839
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Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дом расположен в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только для …
$337,412
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$250,021
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$159,119
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$162,614
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити в 1000 метрах от пляжа. Комплек…
$183,424
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Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Property Code: HPS4882 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 390.000 . This 88.35 s…
$425,031
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$201,159
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$166,999
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$257,036
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Bomo Nikiti Apartments – это великолепный комплекс, состоящий из 38 апартаментов, располож…
$300,404
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$203,124
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити в 700 метрах от пляжа. Комплекс…
$175,498
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Роскошная Квартира у Моря в Никити, Халкидики – Полностью Отремонтирована и Готова к Заселен…
$454,053
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Квартира 4 комнаты в Никити, Греция
Квартира 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 101 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
$341,921
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Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Код объекта: HPS5412-КвартираПРОДАЕТСЯвСитонииНикитиза€195.000.Эта квартира площадью 57,68 к…
$202,032
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Код собственности: HPS5409 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €245.000. Это 69,61 кв.…
$265,404
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Код объекта: HPS5366-КвартираПРОДАЕТСЯвСитонииНикитиза€264.240.Эта квартира площадью 88,08 к…
$275,642
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$262,807
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Квартира 1 комната в Никити, Греция
Квартира 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$120,030
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Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Код объекта: HPS5408-КвартираПРОДАЕТСЯвСитонииНикитиза€190.000.Эта квартира площадью 49,19 к…
$196,851
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$212,334
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Код объекта: HPS5367-МезонетПРОДАЕТСЯвСитонииНикитиза€389.670.Этотмезонетплощадью129.89кв.м.…
$406,484
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$161,780
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$279,387
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$152,642
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Квартира 4 комнаты в Никити, Греция
Квартира 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$260,936
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Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Код собственности: HPS5410 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за 245 000 евро. Это 69,61…
$265,404
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики.…
$259,547
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Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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