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Квартиры в Катерини, Греция

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Квартира В архив
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67 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Продается квартира площадью 61 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€70,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 109 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€125,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€95,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€75,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Neo Keramidi, Греция
Квартира 2 спальни
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€133,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€135,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€92,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€100,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€110,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€100,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
€154,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€154,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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