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Квартиры в Катерини, Греция

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28 объектов найдено
Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$207 770
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$204 299
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$141 685
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Продается квартира площадью 121 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$129 878
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 176 м²
Продается квартира площадью 176 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$337 057
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$299 816
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$315 249
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Квартира 2 спальни в Ритини, Греция
Квартира 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается дуплекс площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$212 528
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100 360
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 200 м²
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в северной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 2 уровн…
$206 624
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$171 203
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$295 177
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Продается квартира площадью 117 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$262 790
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100 360
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Квартира в Коринос, Греция
Квартира
Коринос, Греция
Площадь 128 м²
Продается квартира площадью 128 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$222 800
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Квартира 3 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$188 913
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Продается квартира площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$131 059
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 137 м²
Продается квартира площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$260 328
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$100 360
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Квартира 2 спальни в Ритини, Греция
Квартира 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Продается квартира площадью 107 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$165 299
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Квартира 2 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 2 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$141 685
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 101 м²
Продается квартира площадью 101 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$137 108
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100 360
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$108 148
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$100 360
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$106 264
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$165 299
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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