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Квартиры в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
32
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41 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Агийос Иоаннис, Греция
Квартира 4 комнаты
Агийос Иоаннис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$221,151
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продается квартира площадью 61 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$276,065
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Идеально расположенная в одной из самых романтичных и востребованных частей города Корфу, эт…
$795,144
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$344,435
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$257,036
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 59 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$385,555
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$290,563
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Барбати/Мпармпати, Греция
Квартира 4 комнаты
Барбати/Мпармпати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$177,261
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объ…
$420,492
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Гувья, Греция
Квартира 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$819,180
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Квартира 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. На …
$208,749
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Квартира 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Квартира 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 211 м²
Продаются 2 квартиры в районе Потамос.На первом этаже находится студия 36 кв.м с одноместной…
$231,271
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$204,990
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эти очаровательные апартаменты в классическом стиле удобно расположены  в центре города. Пре…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на 2 уровнях. Пе…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Квартира 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продаются 8 квартир в районе Ипсос.Каждая квартира имеет площадь 50 кв.м и имеет следующую п…
$1,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$631,415
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Квартира 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 квартиры на третьем и четвертом этаже каждая по 96 кв.м, а также ман…
$1,06 млн
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Квартира 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 566 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 566 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. Нед…
$1,67 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$284,310
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом этаж…
$420,492
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Превосходная квартира , отличающаяся минималистическими пространствами, в престижном районе.…
$720,931
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$215,502
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$232,723
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$293,558
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$476,348
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$266,780
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$583,432
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 116 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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