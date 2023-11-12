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Квартиры в Неа-Каликратия, Греция
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25 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
1
81 м²
The building with apartments is located 350 meters from the sandy beach in Kallikratia. Ther…
€135,000
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Квартира 2 спальни
Agios Pavlos, Греция
2
1
94 м²
Код недвижимости: HPS4095 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Центр для €180.000 . Это 94 …
€180,000
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Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1
1
59 м²
The new building with apartments is located 500 meters from the sandy beach in Nea Kallikrat…
€125,000
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Квартира 2 спальни
Поселение "Вина", Греция
2
1
73 м²
Код недвижимости: HPS4028 - Maisonette FOR SALE в Калликратейя Неа Калликратейя за €220.000 …
€220,000
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Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4
2
114 м²
Эта квартира расположена в городе Калликратия, который очень популярен среди греческих и ино…
€140,000
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Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2
1
60 м²
1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2
1
61 м²
1/1
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Каликратия, Греция
2
1
59 м²
2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Каликратия, Греция
2
1
60 м²
2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2
1
61 м²
2/1
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€128,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Каликратия, Греция
2
1
60 м²
3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2
1
100 м²
Здание с апартаментами находится в 900 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. Квартира…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1
1
49 м²
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1
1
55 м²
1/4
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1
1
90 м²
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира нах…
€270,000
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Квартира 1 комната с furnishings
Agios Pavlos, Греция
1
1
Продается квартира площадью 0 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира рас…
€100,000
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Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
4
270 м²
-1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
€520,000
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Квартира 1 спальня
Agios Pavlos, Греция
1
1
68 м²
Код недвижимости: HPS3274 - Квартира на продажу в Центре Калликратейя для € 150.000. Это 55 …
€160,000
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Квартира 4 спальни
Поселение "Вина", Греция
4
2
270 м²
Код недвижимости: HPS3210 - Квартира на продажу в Kallikrateia Nea Kallikrateia за € 520.000…
€520,000
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Студия 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1
1
23 м²
Новое здание с апартаментами находится в 650 м от песчаного пляжа в Калликратии. Есть 4 сту…
€48,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Неа-Каликратия, Греция
2
1
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Неа-Каликратия, Греция
2
1
65 м²
1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€170,000
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Квартира 1 спальня с furnishings
Поселение "Нижний мир", Греция
2
1
57 м²
1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€118,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Поселение "Нижний мир", Греция
3
1
85 м²
3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€275,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Поселение "Нижний мир", Греция
2
1
49 м²
2/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€108,000
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