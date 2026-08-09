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Квартиры в Nea Kallikrateia, Греция

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48 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
$156,074
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$183,010
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$190,758
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$177,106
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия всего в 90 метрах от песчаного пляжа. Квартира ра…
$179,197
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$194,817
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Имущественный код: HPS5269 - Квартира для продажи в Калликратии Неа Калликратия за € 164.175…
$188,941
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается дуплекс площадью 82 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$301,081
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Здание с апартаментами расположено в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира н…
$345,577
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Квартира в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$106,264
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия в 400 метрах от песчаного пляжа. Квартира располо…
$222,321
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$174,745
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$161,855
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,050
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Продается квартира площадью 37 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$152,310
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 200 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$213,880
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Продается дуплекс площадью 93 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$312,888
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Квартира 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Код собственности: HPS5266 - Maisonette FOR SALE в Калликратии Nea Kallikrateia за 328,375 е…
$377,911
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 250 метрах от песчаного пляж…
$92,489
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия в 300 метрах от песчаного пляжа. Квартира располо…
$149,750
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Квартира 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$389,634
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Код собственности: HPS5267 - Maisonette FOR SALE в Калликратии Nea Kallikrateia за 228,675 е…
$263,171
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$171,203
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$165,299
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$143,422
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира расположена в 300 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира расположена на …
$293,741
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
$150,294
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Квартира 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира расположена в 700 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира расположена на …
$218,866
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем роскошную студию в строящемся проекте, расположенном в Халкидики, Греция. Это п…
$148,083
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Halkidiki Properties
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 650 метрах от песчаного пляж…
$86,708
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