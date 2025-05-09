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Квартиры в Thermi, Греция

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283 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$430,257
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$284,975
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Property Code: HPS4953 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 420.000 . This 129 sq. m…
$436,165
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
PropertyCode: HPS5432-APARTMENTFORSALEINKALAMARIANENTERFOR € 850.000.THIS210SQ.M.FurniedPart…
$891,777
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
PropertyCode:HPS5420-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€295.000.This106.16sq.m.Apartmentisont…
$305,638
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 212 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$678,433
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$267,979
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Код объекта: HPS4623-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза 220 000 евро.Эта квартира площадью 83,…
$227,933
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 4/6
Продается дуплекс площадью 181 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Код объекта: HPS5434-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€260.000.Эта квартира площадью 104,50 к…
$269,376
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Каламарья   Предлагается на продажу квартира на перв…
$89,168
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Stegi Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$240,061
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Код объекта: HPS5119-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза 415 000 евро.Эта квартира пло…
$427,450
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
PropertyCode:HPS5418-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€380.000.This127.74sq.m.Apartmentisont…
$393,703
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
PropertyCode:HPS5344-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€375.000.This148.61sq.m.Apartmentisont…
$389,179
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Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код объекта: HPS5313-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза 130 000 евро.Эта квартира площадью 50 …
$136,747
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Код объекта: HPS5204-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза 340 000 евро.Эта квартира площадью 108…
$362,041
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
PropertyCode:HPS4621-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€250.000.This100sq.m.Apartmentisonthe1…
$259,015
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Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код объекта: HPS5317-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза 160 000 евро.Эта квартира площадью 50 …
$166,050
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Propertycode: HPS4945-APARTMENTFORSALEINTHERMENTERFOR € 408.000.THIS136SQ.M.Apartmentisonthe…
$423,703
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$201,836
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$354,873
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках
$292,248
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$387,790
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Код объекта: HPS5314-МезонетПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€330.000.Этотмезонетплощадью132кв.м.сост…
$347,127
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Квартира 4 комнаты в Thermi, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$325,881
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
PropertyCode: HPS4649-APARTMENTFORSALEINTHERMENTERFOR € 280.000.THIS104SQ.M.ApartmentConsist…
$293,398
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Property Code: HPS5466 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 335.000 . This 111 sq. m…
$361,473
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/6
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
PropertyCode:HPS4790-ApartmentFORSALEinKalamariaNeaKrinifor€375.000.This120sq.m.Apartmentiso…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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