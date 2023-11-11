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Квартиры в Аттика, Греция

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1 330 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Площадь 74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: HPS4318 - Apartment FOR SALE in Aigaleo Sotiraki for €298.000 . This 92 sq. m…
€298,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
Квартира 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ano Glyfada south of Athens, apartment of 90 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, in very…
€455,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus. Fully renovated, with a parking and a storage space. 
€310,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation:  Bright …
€135,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
One-bedroom apartment for sale in Piraeus. 
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment for sale in Kypseli area in central Athens. Fully renovated, located i…
€185,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€166,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
€299,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,80 млн
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€2,00 млн
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Property Code: HPS4297 - Apartment FOR SALE in Kalithea Centre for €202.000 . This 60 sq. m.…
€202,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Property Code: HPS4298 - Apartment FOR SALE in Kalithea Centre for €242.000 . This 69 sq. m.…
€242,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS4300 - Apartment FOR SALE in Melissia Orio Vrilission for €720.000 . This …
€720,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS4303 - Apartment FOR SALE in Melissia Orio Vrilission for €590.000 . This …
€590,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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