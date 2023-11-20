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Квартиры в Каллифея, Греция

однокомнатные
10
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment in Kallithea area.  Kallithea is a densely populated neighborhood o…
€155,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с c ремонтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
One-bedroom apartment for sale in Kallithea area in Southern Athens. Orientation:  Interi…
€95,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment for sale in Kallithea.  Kallithea is a densely populated neighborho…
€140,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Каллифея, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Каллифея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Two-bedroom apartment for asale in Kallithea area.  Kallithea is a densely populated neig…
€150,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
One-bedroom apartment for sale in Southern Athens in Kallithea area. Fully renovated in 2023…
€140,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
One-bedroom apartment for sale in Kallithea area in Southern Athens. Fully renovated in 2023…
€160,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Каллифея, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2013, on the 4th fl…
€90,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2023, on the 1st fl…
€160,000
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+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 1 спальня в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня
Каллифея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Каллитея в 600 метрах от песчано…
€110,000
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Квартира 2 спальни в Каллифея, Греция
Квартира 2 спальни
Каллифея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Калитея в 600 метрах от песчаног…
€135,000
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Квартира 1 спальня в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня
Каллифея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Калитея в 600 метрах от песчаног…
€65,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Каллифея, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Каллифея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира расположена в 400 метрах от живописного песчаного пляжа в деревне Каллитея.  Кварти…
€84,000
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