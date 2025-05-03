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Квартиры с видом на горы в Греции

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312 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Строящаяся новая квартира площадью 44 кв. м. в четырехэтажном жилом доме в красивом Лутраки,…
$169,234
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Строящаяся новая квартира площадью 73 кв. м. в четырехэтажном жилом доме в красивом Лутраки,…
$282,056
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$122,118
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$166,999
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$438,372
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Паралиа, Греция
Квартира 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$175,084
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$340,853
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Квартира 2 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 2 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$145,281
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ilioupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$520,359
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Grekodom Development
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Квартира 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Продается роскошная квартира площадью 188 кв. м с мансардой площадью 68 кв. м с панорамным в…
$568,092
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$970,681
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$704,527
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Квартира 6 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$284,942
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Квартира 3 комнаты в Неа Флогита, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$147,172
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным понорамным видом …
$376,777
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway, bring…
$214,066
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$357,616
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$279,387
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
КЕХРИЕС, КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 122m2, 180.000€ Красивый дом, сочетающий в себе спокойствие …
$188,613
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$187,874
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$387,790
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Квартира 2 спальни в Фоурка, Греция
Квартира 2 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment living, summer home for sale in the town of Kalandra with 65 sq meters of living a…
$98,835
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 71 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$302,686
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