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Квартиры в Pallini Municipal Unit, Греция

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152 объекта найдено
Студия 5 спален в Полихроно, Греция
Студия 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 138 м²
Комплекс с 5 студии в аренду расположен в центре деревни Полихроно, в 200 метрах от прекрасн…
$476,326
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Квартира 1 спальня в Пефкохори, Греция
Квартира 1 спальня
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Существенный летний дом в праздничном летнем месте, полностью снабженной этой квартирой в 1-…
$229,268
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This lovely, recently semi-renovated apartment, offers sea views towards Sithonia and beachf…
$427,017
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Квартира 2 спальни в Полихроно, Греция
Квартира 2 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в деревне Полихроно в 700 метрах от песчаного пляжа. Квартира расположе…
$133,825
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Студия 2 спальни в Пефкохори, Греция
Студия 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
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Квартира в Пефкохори, Греция
Квартира
Пефкохори, Греция
Дом для отдыха в городе Пефкохори, Халкидики, с жилой площадью 102 кв. м, который можно прев…
$107,050
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Квартира 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Ханиоти (150 метров от моря, 500 метров от центра)   …
$182,077
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Stegi Real Estate
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Великолепные апартаменты с потрясающим расположением в процветающем приморском городе Ханиот…
$272,001
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Квартира 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Код собственности: HPS4768 - Maisonette FOR SALE в Pallini Nea Skioni за €600 000. Этот 123 …
$658,617
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Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Квартира расположена в одном из самых популярных поселков полуострова Кассандра, где в летни…
$143,331
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Stegi Real Estate
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$277,857
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$344,435
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Код объекта: HPS4767-МезонетПРОДАЕТСЯвПаллиниНеаСкиониза€700.000.Этотмезонетплощадью156кв.м.…
$725,242
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: 4-969 - Продается квартира в Паллини Чаньотис за € 435 000. Это 60 кв. Ква…
$550,703
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Квартира 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 47 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$93,937
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Location: Just 120 meters from the sparkling coastline, this luxurious apartment offers bre…
$184,493
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Квартира 5 спален в Полихроно, Греция
Квартира 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Код собственности: HPS3447 - Maisonette FOR SALE в Pallini Polichrono за €600 000. Этот 195 …
$654,879
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Удивительное первоклассное расположение этой квартиры на продажу в Пефкохори, процветающем п…
$211,742
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Квартира 1 спальня в Пефкохори, Греция
Квартира 1 спальня
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
$124,874
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Квартира 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
RESIDENCE   Location – Chanioti  (50 meters from the sea, 150 meters from the center) …
$224,958
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Stegi Real Estate
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Welcome, Home!  Enter this 50 m  home and be greeted by a  living room & kitchen and walk ou…
$358,250
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Квартира 3 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 3 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Property Code: HPS3501 - Maisonette FOR SALE in Pallini Pefkochori for € 350.000 . This 120…
$362,621
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Квартира 2 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 2 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$164,280
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 1 спальня в Неа-Скиони, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Ideal apartment on the ground floor with 38 sq meters of living area plus patio The home bui…
$104,729
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Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
RESIDENCE   Location –  Polychrono   Nestled in the charming seaside village of …
$160,066
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Stegi Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Квартира 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
$141,957
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Комплекс с апартаментами расположен в поселке Пефкохори 100 от пляжа. Половина комплекса выс…
$688,405
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Holiday living semi-basement apartment 50 m from the sandy beach in one of the finest areas …
$158,678
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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