Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры на Крите, Греция

;
Municipality of Chania
24
Ханья
24
Municipality of Heraklion
22
Heraklion Municipal Unit
22
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
108 объектов найдено
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 70 м²
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй …
$206,194
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$183,156
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 74 м²
Продается квартира площадью 74 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$115,314
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 35 м²
Новая квартира на первом этаже с садом и общим бассейном – Румели, Ретимно, Крит Цена: 89 …
$114,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$466,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$485,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Милатос, Греция
Квартира 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$265,659
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Описание объекта: Отличная возможность для инвесторов. Мы предлагаем стильную трехкомнатную…
$396,751
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Крит, Греция
Квартира 2 спальни
Крит, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$301,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$427,306
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивные апартаменты с четырьмя спальнями (2 ванные комн…
$916,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Предлагается к продаже: Квартира 74 м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €349,000 …
$443,958
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Крит, Греция
Квартира 1 спальня
Крит, Греция
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$303,442
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 комнаты в Малеме, Греция
Квартира 3 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
🏠 Апартаменты 30м от пляжа на Крите! Проект Aegean Breeze II в г. Ханья. 2 спальни,…
$329,644
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира площадью 28 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$94,457
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается: Квартира в Ираклионе, Крит – 80 м² Квартира расположена на первом этаже и имее…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Эпано Элоунда, Греция
Квартира 1 спальня
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
🏢 Aelia Elounda Residences – Апартамент A2 Элунда, Айос-Николаос, Крит Aelia Elound…
$209,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 60 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A4 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda R…
$367,941
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$389,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
$997,732
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
$1,92 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$495,766
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Предлагается к продаже: Квартира 43 м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €189.000 …
$217,943
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Жилой дом расположен в чистом и тихом районе Хрисопиги (Кубес), но при этом имеет самую разв…
$445,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 спальни в Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$118,071
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
На продажу: Квартира у моря с панорамным видом – Гурнес, Ираклион, Крит Всего в 35 метр…
$283,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 5/5
Maisonette с панорамным видом на Эгейское море — инвестиция с ростом капитала и Golden Visa …
$907,733
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сития, Греция
Квартира 2 спальни
Сития, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$226,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
ПРОДАЕТСЯ: Квартира на первом этаже в закрытом жилом комплексе – Северо-Западный Ираклион, К…
$413,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Описание объекта: Отличная возможность для инвесторов. Мы предлагаем современную двухкомнат…
$488,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram

Типы недвижимости на Крите

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Крите, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти