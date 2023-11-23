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Квартиры в Крит, Греция

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Квартира В архив
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117 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 82 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€280,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня в Аммудара, Греция
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой комплекс апартаментов на 1-м и 2-м этажах в центре Иерапетры общей площа…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
€373,000
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Kaliviani, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Kaliviani, Греция
Комнаты 5
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
€865,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Святой Георгий, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Святой Георгий, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
€830,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
€405,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
€375,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
€400,500
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Кноссос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€481,580
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 108 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Четвер…
€324,500
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 99 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Третий …
€308,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Влихада, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Влихада, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Замечательная возможность изысканной квартиры площадью 45 м2 на Бал…
€119,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4220 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €552.000 . Эта меблирован…
€552,000
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Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Ханья, Греция
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
€5,50 млн
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Pavlos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни в Каливе, Греция
Квартира 2 спальни
Каливе, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Квартира расположена в деревне Калывес напротив пляжа. Есть сад 600 кв. Метров, 265 из котор…
€295,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€370,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€223,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня в Sfakia Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Sfakia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Эта квартира находится в Ситонии в деревне Агиос Николаос, где люди живут круглый год. Расст…
€77,000
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€378,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€465,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€435,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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