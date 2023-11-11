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Греция
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Municipality of Elliniko - Argyroupoli
Квартиры
Квартиры в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
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21 объект найдено
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Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
3
87 м²
Код недвижимости: HPS4281 - Maisonette FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis за €913.000 …
€913,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
127 м²
6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
2
91 м²
Код недвижимости: HPS4261 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Агия Параскеви Агиос Иоаннис за €465.000 .…
€465,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
2
99 м²
Код недвижимости: HPS4262 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Агия Параскеви Агиос Иоаннис за €569.000 .…
€569,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
2
81 м²
Код недвижимости: HPS4259 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
2
67 м²
Код недвижимости: HPS4260 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€322,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
2
83 м²
Код недвижимости: HPS4257 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€415,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
1
46 м²
Код недвижимости: HPS4258 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€246,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
1
51 м²
Код недвижимости: HPS4253 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Алимос Центр для €323.000 . Это 51 кв.м. …
€323,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
1
77 м²
Код недвижимости: HPS4256 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Алимос Центр для €449.000 . Это 77 кв.м. …
€449,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
1
82 м²
4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
2
125 м²
2/2
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
2
1
97 м²
Ellinikon Kato south of Athens, in a privileged position next to the park with an unlimited …
€510,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
2
117 м²
1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€580,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
1
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
58 м²
1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
1
110 м²
5/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4
2
102 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 102 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
1
104 м²
Elliniko south of Athens, Ano Sourmena area, newly built luxury apartment of 104 sq.m. in mo…
€410,000
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Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
1
50 м²
Код недвижимости: 1317 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира рядом с апартаментами общей площадью …
€95,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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