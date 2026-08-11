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Квартиры в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

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Municipal Unit of Elliniko
66
Municipal Unit of Argyroupoli
4
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71 объект найдено
Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 81 м²
Продается квартира площадью 81 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$518,911
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на одиннадцатом этаже и с…
$113,387
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается квартира площадью 98 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$377,827
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$295,177
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$118,071
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$295,177
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$194,817
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$129,878
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира площадью 28 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$129,878
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$177,106
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Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 4/5
Продается: Современная квартира в стадии строительства в Аргируполи, предлагающая светлую и …
$870,129
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Продается квартира площадью 68 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$472,283
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта …
$318,791
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Просторный мезонет с видом на море | Афинская Ривьера | Golden Visa Современный двухуровн…
$913,315
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$100,360
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$188,913
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается квартира площадью 36 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$165,299
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$173,564
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$80,720
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Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Elliniko south of Athens Sourmena area, apartment of 100 sq.m. raised ground floor, in very …
$407,878
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$183,010
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м в центральной Греции
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором э…
$93,030
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
----------------------------------------------- Квартира 80 м² на продажу | Площадь Вик…
$113,114
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$200,720
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$395,537
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$283,370
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$159,396
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Квартира 5 спален в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 5
Площадь 117 м²
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$177,106
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Типы недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli

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двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

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