Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$695,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 204 m²
1 objeto inmobiliario 1
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
204.0
695,000
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
139,570 – 168,647
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
284,956 – 302,402
Desarrollador
Bmv Group Construction
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 47 m²
1 objeto inmobiliario 1
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
57,155
Agencia
Риэлтор без границ
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turquía
de
$137,330
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Nuestro proyecto está ubicado en Etimesgut, Ankara, en la nueva área de asentamiento más adecuada para zonificación y valoración. Se coloca como 4 bloques y 338 pisos en un área de 20,000 m2. hay son pisos normales que comienzan de 1 + 1 a 4 + 1 y pisos de penthouse con piscinas. Todos nue…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial The Cruise Collection
Muratpasa, Turquía
de
$130,879
Año de construcción 2023
La Colección de cruceros se encuentra en el área de desarrollo de Antalya, Altintash. La construcción a gran escala está planificada en el área con el desarrollo de toda la infraestructura necesaria, lo que la convertirá en un "nuevo centro de Antalya". Los apartamentos tienen acabados de …
Desarrollador
TURKREALT
Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turquía
de
$137,053
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 77–103 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Dream Alanya es un pequeño complejo acogedor en el centro de Alanya, a solo 520 metros de la hermosa playa Cleopatra (a unos 6-7 minutos a pie), con una zona cerrada e infraestructura hotelera. La ubicación del proyecto le permitirá estar en el centro de la vida urbana, y toda la infraestruc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Agencia
RealtGo
Complejo residencial Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turquía
de
$533,941
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 49
¡Un nuevo concepto de vida de uso mixto se eleva junto al Centro Financiero de Estambul en Ataşehir "REAL" ahora con garantía gubernamental!!! Ahora, el Centro Financiero Internacional de Estambul es construido por el gobierno turco como megaproyecto en Atasehir. Recibirá 100.000 personas d…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$507,367
La residencia cuenta con terraza, piscina, sauna y centro de fitness, cine, sala de conferencias, parque infantil, seguridad, zona verde, aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaUbicación e infraestructura cercana Centro de la ciudad - 2 kmCentro comercial - 2 kmE…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turquía
de
$123,073
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y …
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turquía
de
$134,534
-Esta nueva propiedad excelente en Alanya con precios atractivos y condiciones de pago. Nueva propiedad magnífica en Oba, Alanya, cerca de tiendas y amenitiesthis Nueva propiedad en Alanya ubicada en Oba, que es la zona residencial más popular, a solo 200 metros de la nueva autopista. Puede …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$1,39M
Nuevo complejo residencial en la zona de élite de Kadikoy en el lado anatolio de Estambul con mansiones y edificios modernos de alta altura.El complejo ofrece apartamentos de varios diseños 2+1, 3+1, 4+1 que van desde 117 m2 a 350 m2.Instalaciones: piscina al aire libre, spa, sala de billar,…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turquía
de
$160,582
Por qué esta propiedad؟ Es un proyecto de lujo con hermosas vistas del mar, el lago y la ciudad. Se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada cerca de las estaciones de autobús y Metrobus. El área compuesta es una de las áreas de inversión inmobiliaria más importantes de Turquía. …
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquía
de
$1,49M
Ofrecemos villas premium con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas al mar.Hay seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Muebles de cocinaCalefacción por suelo radianteAire acondicionadoSistema de riego aut…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$1,01M
Ofrecemos una villa con jardín y piscina, terraza, zona de barbacoa.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (nevera, lavavajillas, lavadora, horno, vitrocerámica, calentador de agua eléctrico)TVAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encue…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$192,265
Apartamentos en un moderno complejo residencial cerca del lago.Infraestructura del complejo:piscinapiscina barparquegimnasiosaunaparques infantiles para todas las edadeszonas de incendio al aire libreCaracterísticas de los planos El complejo ofrece apartamentos con 1 o 2 dormitorios.Ubicació…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos OBA PARK CORNER
Oba, Turquía
Precio en demanda
Año de construcción 2021
Número de plantas 5
OBA PARK CORNER Unidad de un dormitorio 50 m ² y un precio de 60000 Distancia al mar 900 m Distancia a Alanya - Centro 3 km Distancia al Metro - Tienda 200 m Diseño interior del apartamento: - 60 - Granito de color Black Star Galexi - Encimeras - Ventanas aisladas - Puerta de acero…
Desarrollador
IKY GROUP ALANYA
Barrio residencial Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Turquía
de
$115,315
Este complejo residencial multifuncional, que consta de dos edificios, estará ubicado en un área de 2.125 m2 en el área de Avsallar. Avsallar es una pequeña área de Alanya que se encuentra en la costa mediterránea y se esfuerza constantemente por el desarrollo. Debido a su ubicación única ce…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Turquía
de
$180,446
Nos complace presentar a su atención un apartamento en el centro de Oba, Alanya. Oba es una zona tranquila y familiar de Alanya que se encuentra a lo largo de la impresionante costa mediterránea y a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Debido a su ubicación ideal cerca de este complejo,…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$301,798
La hermosa residencia cuenta con un jardín ajardinado, piscinas para niños y adultos, un gimnasio al aire libre, zonas de barbacoa, seguridad, gimnasio, sauna y baño de vapor, un salón, un parque infantil, un aparcamiento.Terminación - 21/09/2023.Ubicación e infraestructura cercana La propie…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turquía
de
$218,105
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ El proyecto está ubicado dentro del municipio de Avcilar. Se caracteriza por una agradable vista al mar y amplias zonas verdes. Hay instalaciones y servicios sociales y de entretenimiento integrados. Su ubicación está cerca de varias universidades, hospitales y escue…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
85.0
160,000
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$512,963
La residencia cuenta con seguridad, sauna, sala de vapor y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de un hospital, a 5 minutos de una estación de metro y a 25 minutos del aeropuerto
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquía
de
$129,076
Por qué esta propiedad؟ Pequeños apartamentos en Estambul en venta con planes de pago fáciles. Adyacente a una de las calles comerciales más famosas de Estambul. Una ubicación central cerca de los principales centros de transporte de la ciudad. Adecuado para aquellos que buscan una residenc…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Erdemli, Turquía
de
$38,301
Opciones de acabado Con acabado
Studio and one-bedroom apartments (1+1) in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea. A modern residential complex consisting of one 10-story block in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equip…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turquía
de
$502,393
El concepto de una casa de campo en el centro de la ciudad de uno de los desarrolladores más confiables en Turquía!Ofrecemos apartamento con vistas al bosque de Belgrado, jardines en la azotea y grandes terrazas en un proyecto único que da la oportunidad de vivir en una casa de campo en el c…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turquía
de
$191,124
Le ofrecemos amplios y luminosos apartamentos en un complejo ubicado a solo 250 metros de la playa ya 50 metros de la calle más famosa de Mahmutlar - Barboros, que es uno de los más populares entre los turistas. A poca distancia del complejo se encuentran: tiendas, restaurantes, cafeterías, …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turquía
de
$104,637
Nos complace presentarle un nuevo complejo residencial, cuya construcción comenzará en julio de este año. El complejo estará ubicado en una parcela de 2155 m ² y constará de 1 bloque residencial y 45 apartamentos de varios diseños. A poca distancia del complejo estará toda la infraestructura…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquía
de
$2,59M
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas pintorescas, terrazas y balcones franceses.La residencia de baja altura cuenta con un gran parque con estanques y cascadas, niños; parques infantiles, instalaciones deportivas, un café, piscinas cubiertas y al aire libre.Terminación - mayo, 2024.Vent…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$108,368
El proyecto consta de 26 apartamentos en una cuadra. Situado en Payallar, el popular centro turístico de Alanya, a 2000 metros del mar.El proyecto consta de 4 plantas, en venta hay apartamentos estándar con 1-2 dormitorios y duplexes con 2-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Otr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$179,379
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Turquía
de
$179,379
Si desea ver la piscina desde su gran balcón cuando está descansando o cenando, concéntrese en este apartamento. Hay tres dormitorios, una sala de estar, cocina separada, dos baños y un amplio balcón. Se venderá sin muebles para que pueda elegir sus deseos como desee. Tiene 165 m2, en el ter…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$248,710
La residencia cuenta con gimnasios y terrenos deportivos al aire libre, un garaje, servicio de seguridad y conserje.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAire acondicionadoCalefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La prop…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con campo de fútbol, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, parque infantil, cafetería y restaurante, zona verde, mirador, zona de barbacoa, piscina, gimnasio, sauna y baño turco, aparcamiento, sistema de seguridad.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e inf…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Bakirkoy, Turquía
de
$1,24M
Año de construcción 2019
Número de plantas 20
Pisos listos para mudarse en complejo con vistas al mar en Estambul Bakırköy Los pisos están situados en un proyecto en el centro de la costa del distrito de Bakırköy. Bakırköy es una de las zonas residenciales más antiguas de la parte europea de Estambul. Las líneas de transporte importante…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$150,317
El proyecto consta de 5 casas y 113 apartamentos.Tipos de apartamentos: estándar con 1-2 dormitorios, duplexes con 2-4 dormitorios, apartamentos con jardín y 2 dormitorios.Diseño óptimo de las habitaciones. Además de los grandes estudios de salón y dormitorios todos los apartamentos tienen b…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$664,751
Ofrecemos apartamentos de prestigio con terrazas bien cuidadas y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina, parque infantil, gimnasios, un sistema de seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento cubierto, zonas verdes ajardinadas.Instalaciones y equipos en la casa Calefa…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Zeray Güneşi
Basiskele, Turquía
de
$154,411
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agregando valor a la vida en los distritos más preciados de Kocaeli, Zeray está abriendo una vez más un lugar valioso en el corazón de Başiskele. En Zeray Güneşi, los pisos inferiores son dúplex de jardín, los pisos primero y segundo son apartamentos regulares y los pisos superiores son dúpl…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$320,442
El complejo premium elegante y pensado-out se crea para aquellos, que aprecian el lujo y se utilizan para la vida regular.El proyecto cuenta con:jardín tropical con céspedZonas de barbacoaPiscina panorámicavista panorámica del mar y las montañasTerminación - mayo, 2025.Ubicación e infraestru…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turquía
de
$805,023
El complejo residencial de lujo consta de 80 casas adosadas de dos plantas y 20 de tres pisos. Cada casa tiene una parcela de 175 m2, piscina privada, jardín y aparcamiento. Las ventanas dan al lago. El complejo también tiene una cancha de voleibol, baloncesto y fútbol, así como una playa pr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$1,23M
Ofrecemos apartamentos con amplios jardines, terrazas, vistas pintorescas od Bosphorus, la ciudad y alrededores verdes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una piscina cubierta, áreas de salón, senderos para caminar, un gimnasio, un baño turco y una sala de vapor, un apar…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$133,309
Por qué esta propiedad؟ El proyecto se encuentra en medio de los proyectos de desarrollo urbano e inversión inmobiliaria más importantes que caracterizan a Beylikduzu. Está adyacente al parque "Valle de la Vida", el parque más grande de Estambul, lo que lo convierte en un destino para aquel…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquía
de
$123,676
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 65 m2 en Toprak Palace Residence complejo en primera línea:El complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 plantas.Un nuevo complejo residencial premium a 50 metros del Mar Mediterráneo, a nivel de un h…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turquía
de
$738,591
El nuevo complejo residencial consta de 118 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios. Los apartamentos tienen grandes ventanas y techos altos, por lo que siempre habrá mucha luz solar. El complejo ofrece a sus residentes un gimnasio, una piscina, 8 tiendas, un aparcamiento privado.Ubicación e i…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turquía
de
$617,580
Hay varias villas en el proyecto, situado en la pequeña ciudad pesquera de Gulluk. Aeropuerto Bodrum/Milas a 8 km. Ciudad Bodrum a 40 km.Cada casa tiene piscinas, plazas de aparcamiento, terrazas para la relajación, salón y cocina, 2-4 dormitorios, 2-3 baños. Algunos tienen servicio de lavan…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquía
de
$56,875
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Turquía
de
$90,757
Estamos encantados de ofrecerle este magnífico proyecto en Alanya a un precio asequible. Los pisos se entregarán al 30.03.2020 ¿Por qué comprar este piso en Alanya? Magníficas vistas al mar y la montaña. Instalaciones sobresalientes en el lugar. Excelente potencial de inversión con ingresos …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turquía
de
$148,414
Estos apartamentos ecológicos en Alanya ubicados en una ubicación única en Kargıcak son la única corta distancia a pie de cafeterías de playa seleccionadas. El centro comercial está a solo 300 metros y el aeropuerto de Gaipasa-Alanya está a solo 25 km. - Único apartamento ecológico en Alanya…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turquía
de
$125,355
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex en Akbuk – Sea View Didim Propiedad En Venta Apartamento dúplex con vistas al mar de tres dormitorios en Didim en venta. Parte de un complejo deseable en Akbuk con piscinas y amplio espacio al aire libre. Ideal Didim inversión inmobiliaria. Moderno apartam…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turquía
de
$123,857
La lejanía del complejo desde el mar está a solo 200 metros y a pocos pasos de la calle principal de Mahmutlar con restaurantes, cafeterías, supermercados. Dos veces por semana los martes y sábados es el bazar agrícola, donde puedes comprar verduras y frutas frescas, productos lácteos y much…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turquía
de
$469,883
Por qué esta propiedad؟ Lujosos apartamentos dan al mar de Mármara y a la hermosa naturaleza de las islas Princesas. Cerca del mar, la autopista, la estación de metro y otras líneas de transporte. Comprende un gran centro comercial, además de muchas instalaciones y servicios. Es un proyecto…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Turquía
de
$92,537
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) en el complejo Nobby Garden.Presentamos a su atención un lujoso proyecto a 800 metros de las mejores playas de arena de Avsallar, del principal desarrollador de la región!La combinación ideal de un precio agradable y de alta calidad de una empresa de desarr…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turquía
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 55 m²
1 objeto inmobiliario 1
Los apartamentos están disponibles en un bloque listo con una opción de plan de pago y están listos para entrar!La ubicación es excelente, estando cerca de varias grandes universidades privadas, centros comerciales, transporte público, y a sólo 10 minutos en coche del centro histórico de Est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
225,000
Agencia
NWS INVEST
Complejo residencial Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Turquía
de
$68,219
Opciones de acabado Con acabado
Dos apartamentos con un dormitorio (1 + 1), 53 m2 netos en los pisos 1 y 14.El precio del apartamento es de 23.000 EUR más barato que el mismo del desarrollador!Nos complace presentarle un nuevo proyecto con rica infraestructura en la zona cada vez más popular de Mersin, Arpaçbahşış.El compl…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$208,606
La presidencia cuenta con dos piscinas, una zona verde ajardinada, un aparcamiento cubierto.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoUniversidad - 1 minutoCarretera de anillo - 2 minutosKonak - 10 minutosAeropuerto -…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$186,035
Esta residencia le hará sentir especial debido a sus suites de lujo, que apoyan el espíritu de Radisson Red.Características:restaurantegimnasiobar en la azoteapiscinaSala de reunionesvestíbulo y cafeteríaservicio de conserjeríaportero y servicios de habitacionesUbicación e infraestructura ce…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turquía
de
$271,510
Por qué esta propiedad؟ Aquí podrá disfrutar de los lugares y monumentos más bellos, así como de la naturaleza encantadora del lado de Anatolia de Estambul. Está cerca del Bósforo, la carretera internacional E - 80 y la autopista TEM. Una vida cómoda y animada con instalaciones deportivas y…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
de
$226,823
El complejo residencial está situado en una parcela de 9,504 m2 en la que una gran parte (6,400 m2) es espacio verde.El proyecto tiene pisos con 2-3 dormitorios. Se proporciona una plaza de aparcamiento para cada piso.El edificio tiene resistencia sísmica según las normas europeas.Ubicación …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Mavisehir Villa
Didim, Turquía
de
$283,133
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada moderna de 4 dormitorios lista para usar - Casa de vacaciones en TurquíaVilla adosada moderna y de lujo a estrenar de 4 dormitorios con piscina privada en Mavisehir Didim. Esta villa de 4 dormitorios recién terminada se encuentra muy cerca del mar y a poca distancia del mercado…
Desarrollador
Polat Group
Edificio de apartamentos Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turquía
de
$133,404
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Oryayayayayayaya територия площадью 2 935 кв.м. La empresa de la industria del sector. TWIN TWIN TWERS: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,60 м2 ) Dirección General de la R…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Barrio residencial Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turquía
de
$160,159
Piscina Piscina cubierta 2477 SeguridadGenerador Aparcamiento para cochesBBQ Pergola Cancha de tenis Cancha de baloncesto Sauna Gimnasio sala de estar Sala de vapor Habitación con amortiguación
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$719,888
El proyecto consta de 2 bloques - 142 apartamentos + 7 villas, con una superficie total de 24500 m2. Servicios para residentes:Seguridad 24/7sistema de vigilancia de vídeoconciergegimnasioÁrea de spa: sauna y sala de vaporparque infantil al aire librepiscinas exteriores / interioressenderos …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$214,638
La residencia cuenta con una piscina, un gran aparcamiento subterráneo, un gimnasio, una zona de barbacoa, un parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el corazón de Antalya, a 3 minutos del mar Mediterráneo
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$413,662
Ofrecemos apartamentos amueblados con terrazas y vistas a las montañas.La residencia cuenta con 4 grandes piscinas, un restaurante y un bar.Terminación - mayo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoVentajas Garantía de altos ingresos de alquiler.Ubicación e infraestructur…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$571,037
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un gimnasio, un baño de vapor, una sauna y un baño turco, un café, tiendas y restaurantes, salas de conferencias, una sala de juegos para niños y un parque infantil, seguridad, servicios de hotel.Terminación - Junio, 2024.Ubicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turquía
de
$309,641
El complejo residencial consta de 3 bloques. Tiene una zona cerrada y ajardinada. El área total del complejo es de 2800m2. Centro SPA:- Piscina cubierta climatizada - Salas de masajes- Sala de vapor- Sauna- Baño turco ( Hamam ) - Sala de fitness con equipamiento profesional- Salón para resid…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$2,28M
Ofrecemos villas con piscinas infinitas, jardines, terrazas, casas de huéspedes, vistas panorámicas del mar y el puerto deportivo, plazas de aparcamiento.Terminación - Junio, 2023.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la calle principal, a 2 minutos del puerto deportivo
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sunshine Complex
Didim, Turquía
de
$192,555
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento dúplex de 4 dormitorios completamente amueblado: ideal tanto para una casa de vacaciones como para una inversión en Didim, Turquía.Dúplex de 4 dormitorios en un complejo perfecto, listo para vivir, en Didim Efeler Mahallesi. Propiedades con una buena relación calidad-precio en Di…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Turquía
de
$179,379
Un moderno complejo residencial de clase confort ubicado en una zona tranquila de Alanya, con su propia infraestructura establecida. Oba es una de las áreas más buscadas de Alanya. El impresionante diseño arquitectónico, que utiliza materiales de calidad, le da a los edificios expresividad y…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$403,268
Ofrecemos apartamentos médicos amueblados y apartamentos de lujo con plazas de aparcamiento y trasteros.La residencia cuenta con tiendas, cafeterías y restaurantes, salas de estar y zonas deportivas, seguridad alrededor de la hora, un garaje.El complejo residencial estará destinado a científ…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$291,311
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientosala de juegos para niñosgimnasiojacuzzisaunalobbyInstalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaDoble acristalamientoPuerta de aceroUbicación e infraestructura cercana Cikcilli e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$798,192
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con un gran parque, un aparcamiento, un centro de spa, una piscina, un parque infantil, una pista de tenis, zonas de salón.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de restaurantes, centros comercial…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$301,088
La residencia cuenta con piscinas, gimnasios, jardines deportivos, sauna y hamam, cine, aparcamiento subterráneo, jardín ajardinado, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmario de cocina incorporadoElectrodomésticos de cocina (co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$805,819
Ofrecemos villas con jardines y plazas de aparcamiento.CaracterísticasPiscina cubiertaBaño turco y saunagimnasiosala de actividadespiscina al aire libreparque infantilUbicación e infraestructura cercana Prestige MALL – 4 minutosMall of İstanbul – 15 minutosColegio - 5 minutosEscuelas - 7 min…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y al aire libre, saunas y baños turcos, salas de fitness, zonas de salón en la azotea y vistas panorámicas al mar.Terminación - Julio, 2023.Características de los planos Planta baja: un salón, una cocina, un dormitorio doble.Primera planta: dos dormito…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turquía
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Compruebe la disponibilidad y el costo de los apartamentos con nuestros especialistas.El proyecto se encuentra en una superficie de 13.000 m2, el complejo consta de 6 bloques residenciales, un total de 343 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 3 + 1, con una superficie de 74 m2 a 174 m2.…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un aparcamiento interior, piscinas cubiertas y exteriores, un complejo deportivo, una sauna, un club infantil, un estudio de pilates, una piscina infantil, un café, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, u…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$633,977
El proyecto es un complejo residencial de 3 edificios separados con apartamentos. Además, el proyecto incluye diversas comodidades e infraestructura: piscinas cubiertas y exteriores, zona de fitness al aire libre, terrazas para tomar el sol, gimnasio, sauna, tenis de mesa, parque infantil, c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sierra Vista Residence
Didim, Turquía
de
$63,477
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
CASA DE VACACIONES ASEQUIBLE - Key Ready Investment City Center Apartamento en Aydin Turquía Apartamentos de inversión de alta gama situados a sólo 1 hora en coche de Kusadasi, centro de la ciudad en venta. Key Ready Investment City Center Apartamento cerca de Kusadasi – Turquía apartamento…
Desarrollador
Polat Group
Barrio residencial Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$127,060
Jardín en el territorio de la zona residencial compleja para caminar Piscina abierta Aquapark Zona de barbacoa Zona de juegos Cancha para tenis, fútbol, baloncesto Gimnasio sala de cine Spa Hamam Sala de vapor romana Sauna finlandesa Salas de masaje Piscina cubierta climatizada Zona de juego…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$1,12M
Ofrecemos casas adosadas con jardines y garajes para 2 coches.La residencia cuenta con centro de fitness y zona de sauna, yoga y pilates.Terminación - Diciembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaAscensorUbicación e infraestructura cercana Bosque de Belgrado - 5 min…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$132,398
Está a poca distancia de tiendas, restaurantes, pubs y mercados. Este moderno apartamento de un dormitorio en venta en Alanya está a solo 600 metros de la playa mediterránea. El complejo consta de 2 edificios con un exterior moderno que crea un ambiente de lujo. Este luminoso apartamento est…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Edificio de apartamentos Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turquía
de
$74,716
Por qué esta propiedad؟ El área del proyecto es una de las áreas más finas y tranquilas del lado de Anatolia para aquellos que buscan vivir lejos del ajetreo y el bullicio. Vive en el corazón del bosque en lujosas casas saludables que combinan las ventajas de la ciudad y el encanto de la…
Agencia
Binaa Investment
Barrio residencial Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Turquía
de
$197,530
Oba Crown existen 11 bloques y está cerca de nuevo hospital y ciudad. El coplex cuenta con gimnasio, jacuzzi, piscina cubierta y... El complejo de apartamentos está situado en una tierra de 10000 m2 con un jardín y actividades sociales ajardinadas. Excelente apartamento en Alanya, Oba en una…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$762,882
Ofrecemos apartamentos con grandes ventanales y vistas al mar.La residencia cuenta con piscina al aire libre, hamam, sauna, salas de masajes, centros de fitness, tiendas, restaurantes y cafeterías.Terminación - Julio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 minutosEscu…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turquía
de
$135,602
Este complejo constará de un bloque residencial, 5 pisos y un total de 10 apartamentos. Los residentes del complejo tendrán acceso a su propia infraestructura: piscina, piscina infantil, ascensor, zona de barbacoa, vestíbulo, seguridad, vestíbulo, estacionamiento, parque infantil. La animada…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquía
de
$158,180
El proyecto consta de 11 edificios con 1.437 apartamentos duplex con 1-5 dormitorios.Características:piscinagimnasiosaunaBaño turcosala de vaporparque infantilparque acuáticosenderos para caminarcancha de baloncestopista de tenisZonas recreativasgrandes zonas verdesAparcamiento interior y ex…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,42M
Año de construcción 2026
Número de plantas 32
Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto …
Agencia
TEKCE Real Estate
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turquía
de
$76,877
Presentamos a su atención un nuevo proyecto integrado armoniosamente en el entorno del distrito de Avsallar. El proyecto estará ubicado en una gran área cerrada con un área total de 1743 m2, y consistirá en un bloque residencial de ocho pisos y 35 apartamentos de varios diseños: 1 + 1, 2 + 1…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Barrio residencial Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$131,331
-Exodus residence es un complejo residencial de nueva construcción en Alanya. El complejo está ubicado en la zona residencial más popular llamada Mahmutlar. Este apartamento de nueva construcción constará de dos bloques en 98 apartamentos con diferentes variaciones de diseño. Diseño exterior…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$461,605
Ofrecemos apartamentos de lujo en una residencia con garaje y seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada justo al lado de la autopista E-5, en el centro de Estambul, a sólo 1 minuto de la escuela, un centro comercial, un hospital, un parque, …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquía
de
$728,278
El complejo consta de 5 villas. Cada una de estas villas tiene una piscina infinita, 3 dormitorios, salón y cocina. Dos villas tienen aparcamiento exterior, tres villas tienen aparcamiento interior.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está a 2 km de Inzhekum, que tiene una de las …
Agencia