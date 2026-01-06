  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Avcilar
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Avcilar, Turquía

Edificio de apartamentos Ispartakule Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Turquía
de
$283,434
Por qué esta propiedad؟ Su ubicación en Ispartakule, el distrito más nuevo de Bahcesehir, es considerada una de las áreas más atractivas para los inversores. Un área servida por las rutas de transporte más importantes, las autopistas TEM y E5, y la nueva estación de metro. Está cerca de la …
Binaa Investment
Edificio de apartamentos Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turquía
de
$218,105
Área 85 m²
Por qué esta propiedad؟ El proyecto está ubicado dentro del municipio de Avcilar. Se caracteriza por una agradable vista al mar y amplias zonas verdes. Hay instalaciones y servicios sociales y de entretenimiento integrados. Su ubicación está cerca de varias universidades, hospitales y escue…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
85.0
160,000
Binaa Investment
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$394,453
El complejo residencial cerca del Proyecto Canal de Estambul y la costa de Estambul. Rodeado de naturaleza, ambiente pacífico y zonas abiertas. El nuevo proyecto del canal cambiará la cara de la zona y aumentará rápidamente su valor de inversión aún más. Calidad de material de alto nivel, ar…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$395,010
El proyecto cuenta con:Zonas verdessenderos para caminarpistas de bicicletasgazebospiscinas ornamentalesgimnasioBaño turcobillarmesa de tenisgimnasioPiscina cubierta3 juegos infantilespista de tenis2 campos de fútbolcanchas de voleibol y baloncestoestacionamientoseguridadUbicación e infraest…
TRANIO
Complejo residencial Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Avcilar, Turquía
de
$435,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.El proyecto se encuentra en una superficie de 21.700 m2, el 70% del complejo está ocupado por espacios verdes, consta de siete bloques de 6 plantas, un total de 181 apartamentos de …
Smart Home
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$343,219
La residencia cuenta con senderos para caminar, parque infantil, aparcamiento, sauna y baño turco, gimnasio, jardín ajardinado, piscina al aire libre, pista de tenis, restaurante y café,Terminación - Marzo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Canal de Estambul - 2 minutosAutovía TEM - 5…
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Avcilar Apartments Project
Avcilar, Turquía
de
$45,557
Por qué esta propiedad؟ La ubicación del proyecto está en el lado europeo de Estambul, cerca de todas las instalaciones; Está cerca de las carreteras más vitales de Estambul. Una ubicación geográfica distintiva, cerca del acueducto de Estambul, que lo hace atractivo para empresarios e inver…
Binaa Investment
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$780,948
El proyecto consta de dos plantas de 280 m2. Cada villa cuenta con amplios salones, cocinas modernas, baños de lujo, amplios jardines. Las villas, diseñadas teniendo en cuenta la arquitectura horizontal de baja altura, ofrecen los alojamientos ideales para familias.Instalacionespiscinagimnas…
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$223,839
La residencia cuenta con parques infantiles, rutas de senderismo, hammam, sauna, mezquita y terrenos deportivos, seguridad alrededor de la hora, piscina, cafetería, jardín, aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoWi-FiUbicación e infraestructura cercana Canal de Est…
TRANIO
Complejo residencial Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con un gimnasio, una sauna y un baño turco, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un garaje.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra justo al lado de la autopista E-5.E-5 autopista - 1 minutoEstación de metro - 1 minutoAutopista TEM - 2…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$358,434
El proyecto cuenta con:Zonas verdessenderos para caminarpistas de bicicletasgazebospiscinas ornamentalesgimnasioBaño turcobillarmesa de tenisgimnasioPiscina cubierta3 juegos infantilespista de tenis2 campos de fútbolcanchas de voleibol y baloncestoestacionamientoseguridadUbicación e infraest…
TRANIO
Complejo residencial Avcılar 10
Avcilar, Turquía
de
$360,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 135–220 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Superficie del terreno: 60.000 m2 Área verde: 40.000 m2 Estado del proyecto: listo para entrega 🗝 🔸Fecha de entrega: 10/2023 🔹7 Bloques, 12-19 pisos 🔸 641 apartamentos 🔹Tipo de apartamento (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 Comercios 🔅Instalaciones sociales: Sauna / Baño turco / Gimnasio / Jar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
135.0
292,718
Apartamentos 3 habitaciones
170.0
332,212
Apartamentos 4 habitaciones
220.0
387,968
Mehal Group
Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Avcilar, Turquía
de
$406,260
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Área 145–230 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Superficie del terreno: 15.000 m2 Área verde: 11.000 m2 Estado del proyecto: listo para entrega 🗝 🔸 Fecha de entrega: 10/2023 🔹 2 Bloques, 13 y 14 pisos 🔸 145 apartamentos 🔹 Tipo de apartamentos (3+1 / 4+1) 🔸 16 Comercios 🔅Instalaciones sociales: Sauna / Baño turco / Gimnasio / Par…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
145.0
329,889
Apartamentos 4 habitaciones
230.0
432,108
Mehal Group
Complejo residencial Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Turquía
de
$349,115
Año de construcción 2024
Número de plantas 15
Concepto familiar completo ubicado en el área de Bahcesehir con atmósfera multinacional construida por uno de los desarrolladores más reputados de Turquía. La décima fase se entregará 1,5 años después, pero también es adecuada para la nacionalidad turca. Fácil acceso al nuevo Canal de Estamb…
EOS Turkey Property
