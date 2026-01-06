  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Kocaeli, Turquía

Izmit
Kartepe
Basiskele
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$2,41M
Cada villa cuenta con un gran jardín, piscina, garaje, sauna y baño turco, lavandería, sala de estar, 6 balcones.Instalaciones y equipos en la casa ChimeneaAscensorUbicación e infraestructura cercana La propiedad está rodeada de vegetación y se encuentra a 45 minutos de Estambul, a 30 minuto…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$456,691
Ofrecemos apartamentos de lujo con saunas y jamones.Algunos apartamentos tienen jardines privados y piscinas.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, estanques, sala de estar, centro de fitness, voleibol, canchas de baloncesto y…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$132,037
La residencia cuenta con sauna y baño turco, gimnasio y centro de fitness, piscinas cubiertas y al aire libre, café, parque infantil, zonas de eventos, aparcamiento, seguridad en las 24 horas y videovigilancia.Terminación - 30/12/2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está rod…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$148,352
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños. Cada apartamento tiene sauna privada y baño turco.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y baño turco, lagos, gimnasio, juegos infantiles, baloncesto, voleibol y pistas de tenis, garaje y aparcamiento, zonas verdes y …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Izmit, Turquía
de
$84,370
Opciones de acabado Con acabado
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$176,963
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, juegos infantiles y salas de juegos, zonas de entretenimiento, cafeterías, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, baño turco y sauna, seguridad en las 24 horas.Terminación - 30/06/2025
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$283,101
Ofrecemos apartamentos con balcón y terrazas.La residencia cuenta con zonas verdes con estanques, parques infantiles, senderos para caminar, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, baño turco, centro de fitness, zona de estar, seguridad en las 24 horas, garaje.Terminación - 30/12/2023.Ubi…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$733,794
Ofrecemos villas con jardines y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con vistas al lago y los bosques, seguridad alrededor de la hora, piscina comunitaria, zona deportiva, baño turco, sauna, sala de estar.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaUbicación e infraestructu…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
de
$91,985
Opciones de acabado Con acabado
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$214,474
Ofrecemos apartamentos con vistas a las montañas, terrazas y jardines.La residencia cuenta con baño turco, sauna, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, bar, estanques, parque infantil, garaje.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteAislamiento de sonidoCocina…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$413,592
La residencia cuenta con estanques y cascadas, sauna y baño turco, zonas de senderismo, gimnasio, cancha de baloncesto, piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, aparcamiento, pista de tenis, café.Finalidad - 30/05/2023.Ubicación e infraestructura cercana E-5 autopista - 1 kmautop…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turquía
de
$113,272
La residencia cuenta con sauna y baño turco, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento cubierto, café, parque infantil.Terminación - 30/06/2025.Ubicación e infraestructura cercana Centro comercial - 10 minutosHospitales - 10 minutosLago Sapanca - 30 minutosCentro de esquí - …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquía
de
$148,582
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Nuestro proyecto consta de 15 bloques y 309 pisos en un área de 30,000 m2 en el distrito de Kartepe de Kocaeli. Hay suelo de jardín, opciones de apartamentos dúplex en entrepiso y terraza de 1 + 1 a 4 + 1. Nuestro sitio cuenta con un sistema de seguridad 24/7 y áreas comunes como piscina cub…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Basiskele, Turquía
de
$154,411
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agregando valor a la vida en los distritos más preciados de Kocaeli, Zeray está abriendo una vez más un lugar valioso en el corazón de Başiskele. En Zeray Güneşi, los pisos inferiores son dúplex de jardín, los pisos primero y segundo son apartamentos regulares y los pisos superiores son dúpl…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turquía
de
$156,116
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Forum Anatolia, que se estableció en un área de 56.500 metros cuadrados con la firma de Zeray, consta de 101 áreas comerciales y un total de 664 unidades. Cumple sus expectativas con instalaciones sociales como piscina al aire libre, piscina cubierta, baño turco, sauna, gimnasio, sala de vap…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
de
$126,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro proyecto consta de 6 bloques y 430 pisos en un área de 30,000 m2 en el distrito Çayırköy de Kocaeli.is posicionado. Tenemos dúplex de jardín, dúplex de techo y opciones planas regulares de 1 + 1 a 4.5 + 1 en nuestros bloques de 7 pisos. Dentro del alcance del proyecto, hay saunas y b…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
85.0
126,728
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Basiskele, Turquía
de
$251,615
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Nuestro proyecto se encuentra en el distrito Başiskele de Kocaeli, justo al lado de nuestro proyecto Zeray Güneşi, con una superficie de 24.263 m2.Se coloca como 9 bloques, 288 pisos y 20 áreas comerciales. Nuestro proyecto consta de 2 etapas. En nuestro proyecto, tenemos dúplex de jardín, d…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Kartepe, Turquía
de
$90,268
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 65 m²
1 objeto inmobiliario 1
Harmony City, el nuevo proyecto excitante de la construcción ZERAY, Se establece en la primera área de 63000m2 en el distrito Kartepe de Kocaeli y consta de 19 bloques, 1061 pisos y 37 áreas comerciales. Apelamos sus preferencias con las opciones de apartamentos de 1 + 1 a 4 + 1 y dúpl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
90,268
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Turquía
de
$152,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Nuestro proyecto consta de 16 bloques y 501 pisos en un área de 37,000 m2 en el distrito de Kartepe de Kocaeli. Hay dúplex de jardín, dúplex de terraza y opciones planas normales de 1 + 1 a 4 + 1, de 87 m2 a 464 m2. En nuestro proyecto, hay sauna y baño turco en los apartamentos. En nuestr…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Basiskele, Turquía
de
$155,268
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Nuestro proyecto consta de 20 bloques y 660 pisos en un área de 65,000 m2 en el distrito de Yuvacık es de Kocaeli. Hay dúplex de jardín, dúplex de terraza y opciones planas normales de 1 + 1 a 4 + 1, de 89 m2 a 355 m2.Hay baño turco y sauna en nuestros apartamentos. Abierto y cerrado pisc…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquía
de
$160,108
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Nuestro proyecto es de 4 bloques, 130 pisos y 35 unidades comerciales en un área de 12.500 m2 en Kartepe, Kocaeli. Hay tipos de apartamentos tipo loft, terraza dúplex, suelo de jardín y entrepiso a partir de 1 + 1 a 4 + 1.Hay un sistema de seguridad 24/7 en nuestro proyecto. Además, las área…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
