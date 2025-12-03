  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Beylikduzu
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Beylikduzu, Turquía

Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$133,309
Por qué esta propiedad؟ El proyecto se encuentra en medio de los proyectos de desarrollo urbano e inversión inmobiliaria más importantes que caracterizan a Beylikduzu. Está adyacente al parque "Valle de la Vida", el parque más grande de Estambul, lo que lo convierte en un destino para aquel…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 140–240 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto está ubicado en uno de los entornos de vida más agradables, tranquilos y silenciosos de Beylikdüzü. Unidades bien diseñadas con impresionantes vistas al mar y magníficas áreas verdes integradas con la naturaleza. En la construcción se han utilizado los materiales de construcció…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
140.0
250,000
Apartamentos 3 habitaciones
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Apartamentos 4 habitaciones
210.0
425,000
Agencia
Mehal Group
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Turquía
de
$134,532
Por qué esta propiedad؟ Por su proximidad a las carreteras principales, líneas de transporte y transporte expreso, asegurando una fácil navegación. Los apartamentos compuestos disfrutan de vistas panorámicas del mar de Mármara y los espacios verdes circundantes. Las escrituras se entregan d…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$499,409
La compleja infraestructura:150 unidades comerciales a lo largo del perímetro y bajo el proyectoGymPiscina exteriorCorte de baloncesto de tenisParques infantilesZona verdeAparcamiento subterráneoSeguridad las 24 horasInstalaciones y equipos en la casa Muebles de cocina y electrodomésticos (h…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$149,226
El complejo es el proyecto urbano más grande y más prestigioso de la región, una armonía perfecta de vida verde y comodidad urbana moderna. Se extiende a través de 15.000 m2 de terreno, con 70% dedicado al espacio verde, el proyecto cuenta con 442 unidades residenciales y 40 unidades comerci…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Edificio de apartamentos Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Edificio de apartamentos Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Edificio de apartamentos Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Edificio de apartamentos Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Edificio de apartamentos Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Turquía
de
$226,438
Por qué esta propiedad؟ Un proyecto de residencia en el mar en Beylikduzu, el nuevo suburbio de Estambul, se encuentra cerca de la hermosa playa, que cuenta con muchos restaurantes, cafeterías y centros comerciales.  En comparación con otras regiones de Estambul, Beylikduzu es de mayor c…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$265,848
El proyecto multifuncional incluye unidades residenciales, comerciales y de oficina.Las ventanas ofrecen vistas al mar, al lago y a la ciudad.Terminación - 30/06/2025.Ubicación e infraestructura cercana 200 metros de la Universidad Beykent100 metros del centro comercial Perlavista200 metros …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$222,844
La residencia cuenta con piscina, hamam, baño de vapor y sauna, centro de fitness, jardín ajardinado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la autopista E-5, una estación de metrobus, centros comerciales, hospitales, escuelas
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$198,968
La residencia cuenta con juegos infantiles, un campo de fútbol y una cancha de baloncesto, un aparcamiento y un garaje, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 800 metrosCentro comercial - 5 minutosUniversidad - 5 minutosAeropuerto de Estambul -…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Turquía
de
$156,546
Por qué esta propiedad؟ Contempla una de las vistas al mar más bellas del mar de Mármara en Estambul europea. Ubicación central dentro del distrito de Beylikduzu; Es una oportunidad de inversión imperdible, con altas tasas de ganancias inmobiliarias. El sistema doméstico inteligente - y el …
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complejo residencial Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complejo residencial Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complejo residencial Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complejo residencial Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Complejo residencial Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Beylikduzu, Turquía
de
$149,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Le presentamos nuestro nuevo proyecto de un conocido desarrollador, a poca distancia de la autopista E-5 y del centro comercial del Parque Marmara, instituciones educativas y médicas dentro de un radio de varios kilómetros.El complejo está situado en la zona de Beylikduzu en el lado europeo …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complejo residencial Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complejo residencial Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complejo residencial Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complejo residencial Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Complejo residencial Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo residencial se encuentra en Beylikduzu, un distrito conocido por su hermosa costa del Mar de Marmara. Hay varias escuelas, una universidad, un hospital, tiendas, y la autopista E-5 y metrobus están cerca.El complejo está construido en la costa al lado del puerto deportivo de yate…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$447,678
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, garaje, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y baño de vapor, gimnasio, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de escuelas internaci…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Beylikduzu, Turquía
de
$250,063
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Amplios apartamentos en venta cerca de la Marina en Estambul Beylikdüzü Amplios apartamentos están situados en el barrio de Kavaklı en Beylikdüzü, Estambul. Beylikdüzü está siendo valorado día a día con nuevos proyectos, puerto deportivo de nueva construcción, y centros comerciales. La regió…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$139,277
La residencia come un parque infantil, seguridad, jardín, aparcamiento y garaje.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la parte moderna de Estambul, en una zona con infraestructura bien desarrollada, numerosos complejos residenciales de luj…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul apartments project
Beylikduzu, Turquía
de
$286,390
Por qué esta propiedad؟ La zona del proyecto es uno de los centros más vitales de la Estambul europea. Su proximidad al Hayat Valley Park lo convierte en un destino para los inversores y aquellos que desean vivir en el corazón de la naturaleza. El proyecto está garantizado por el gobiern…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$686,439
La residencia cuenta con un terreno deportivo, una pista de jogging, un parque infantil, un gimnasio, una piscina cubierta, una sauna.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 5 minutosMarina - 4 minutosAutovía TEM - 3 minutosHospital - 6 minutosCo…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Beylikduzu, Turquía
de
$790,898
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Amplios apartamentos en venta cerca de la Marina en Estambul Beylikdüzü Amplios apartamentos están situados en el barrio de Kavaklı en Beylikdüzü, Estambul. Beylikdüzü está siendo valorado día a día con nuevos proyectos, puerto deportivo de nueva construcción, y centros comerciales. La regió…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$188,024
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas al mar y al puerto deportivo.La residencia cuenta con piscinas, parque infantil, zonas verdes, sauna y baño turco, gimnasio, café, aparcamiento.Terminación - Marzo, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca del Mar d…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complejo residencial MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complejo residencial MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complejo residencial MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complejo residencial MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Complejo residencial MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Turquía
de
$330,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 15
Área 180 m²
1 objeto inmobiliario 1
El proyecto está ubicado en el territorio de 31,000m2, de los cuales 70 son paisajismo y áreas verdes. Vivir una vida familiar pacífica en el centro con vistas únicas del paisaje y su propia infraestructura ya no es un sueño para usted. Vista de la ciudad, vista al mar y vista al paisaje…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
180.0
330,000
Agencia
Mehal Group
Complejo residencial Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$292,482
Beylikduzu es uno de los distritos más rápidos en el lado europeo de Estambul. Porque hay numerosas propiedades de lujo allí. Tener un apartamento o una villa en Beylikduzu ofrece oportunidades más de lo que esperas!El complejo residencial cuenta con apartamentos de baja altura con vistas al…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$1,41M
Ofrecemos hermosas villas con una vista panorámica del Marmara, jardines y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una piscina cubierta y un club deportivo.Terminación - Agosto, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca d…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turquía
de
$785,922
Un proyecto tranquilo en el área de Beylikduzu, adecuado para la vida familiar. Tiene una hermosa y sobresaliente vista del Marmara por lo que puede disfrutar de ella desde todas las unidades. El proyecto incluye excelentes instalaciones como:Seguridad las 24 horasBaño turco (hamam)SaunaMini…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquía
de
$180,395
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Beylikdüzü Estambul, con un diseño estético y funcional distintivo. Una vida saludable en el corazón de los jardines verdes que inspiran la paz. Está cerca de centros comerciales e instituciones educativas, sanitarias y culturales prominentes…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$297,457
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas y terrenos deportivos, gimnasio, parque infantil, sauna y hamam, aparcamiento.Terminación - Abril, 2024.Infraestructura La propiedad se encuentra en una zona verde, a poca distancia de toda la infraestructura necesaria.Escuela…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$261,643
La residencia cuenta con una gran zona verde, una piscina al aire libre, un aparcamiento cubierto, un gimnasio, un hamam y una sauna.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de supermercados y una estación de autobuses.E-5 Highway and metrobus station - 3.2 kmMarma…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Beylikduzu, Turquía
de
$285,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo está situado en la zona de Beylikduzu en el lado europeo de la ciudad, una hermosa, familiar, acogedora, área de desarrollo dinámico, una zona con nuevos complejos residenciales de alta calidad.El área total de desarrollo es de 38.000 m2, de los cuales 70% son zonas verdes y ajar…
Agencia
Smart Home
Edificio de apartamentos YASAM MARINA
Edificio de apartamentos YASAM MARINA
Edificio de apartamentos YASAM MARINA
Edificio de apartamentos YASAM MARINA
Edificio de apartamentos YASAM MARINA
Edificio de apartamentos YASAM MARINA
Beylikduzu, Turquía
de
$227,890
Año de construcción 2022
KELEŞ CENTER projesi, Estambul y # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy y # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Estambul & # 39; un ana yol kavşakların bu • Proyecto, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile önen çıkmaktadır. Aynı zamand…
Agencia
Extra Property
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$691,413
El complejo residencial junto al puerto deportivo cuenta con apartamentos de 2-5 dormitorios, terrazas con vistas panorámicas al mar, amplias zonas ajardinadas con palmeras, zonas recreativas y cuerpos de agua.El complejo residencial es parte de un proyecto de urbanización moderna, la ciudad…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Turquía
de
$227,114
Por qué esta propiedad؟ Se encuentra dentro de una ubicación privilegiada en el barrio de Yakuplu, uno de los barrios más prestigiosos de Beylikdüzü. Una oportunidad de inversión cerca de los proyectos de infraestructura más importantes en Turquía. Está al lado de las principales líneas de t…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
, Turquía
de
$2,62M
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento, jardines y vistas al mar.Es posible construir una piscina en cada parcela.Zonas de jardín - de 118 m2 a 851 m2.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina, gimnasio, parque infantil, canchas de tenis y baloncesto, un puerto de…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$218,864
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, un salón, piscinas cubiertas y exteriores, un parque infantil, una cancha de baloncesto, una sauna y un hamam, un centro de fitness, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructur…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$491,450
El complejo residencial consta de 55 edificios con apartamentos de 3-4 dormitorios y 22 villas con 4-6 habitaciones. Todas las unidades tienen amplias habitaciones y grandes balcones. Los edificios están rodeados de zonas ajardinadas con instalaciones recreativas.El complejo residencial es p…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$1,17M
Ofrecemos villas con jardines, grandes piscinas, vistas al Mar Mármara, plazas de aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa AscensorUbicación e infraestructura cercana Estambul Marina - 13 minutos.Estación de metro - 12 minutosCentro comercial - 20 minutosAeropuerto Nuevo de Estambul -…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$229,807
El proyecto cuenta con:vista margimnasioAparcamiento interiorPiscina cubiertaUbicación e infraestructura cercana West Istanbul Marina - 1.2 kmMetrobus - 5,9 kmNuevo aeropuerto - 34 km
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$686,439
Con su ubicación frente al mar y arquitectura de diseño de lujo, la residencia le promete una vida de ensueño.En el proyecto, que consta de 6 bloques dentro de 3 plantas cada uno, un total de 36 opciones incluyendo duplexs de jardín, duplex de techo y apartamentos, que van desde 2+1 hasta 6+…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Beylikduzu, Turquía
de
$386,144
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Amplios apartamentos en venta cerca de la Marina en Estambul Beylikdüzü Amplios apartamentos están situados en el barrio de Kavaklı en Beylikdüzü, Estambul. Beylikdüzü está siendo valorado día a día con nuevos proyectos, puerto deportivo de nueva construcción, y centros comerciales. La regió…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$167,133
El proyecto cuenta con:vistas al mar y a la ciudadgimnasioestacionamientoseguridadparque infantilUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situada directamente en el mar y está rodeada de toda la infraestructura necesaria, incluyendo parques y el puerto deportivo con restaurantes…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$411,863
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, piscinas, parque infantil y zonas deportivas, zona de estar, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, hamam, gimnasio, aparcamiento, café y restaurante.Ubi…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$159,174
Este proyecto, situado en una parcela de 18.000 m2, consta de un total de 747 unidades residenciales integradas. En la planta baja hay más de 55 tiendas que sirven tanto a los residentes como a la comunidad circundante. Con amplios servicios sociales y espacios comerciales, el proyecto prete…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$412,119
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con una sala de estar, piscinas cubiertas y al aire libre, un niño; parque infantil y un jardín de infancia, una cancha de baloncesto, jardines, un estanque artificial, una sauna y un hamam, un centro de fitness, seg…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial SEA ISTANBUL
Complejo residencial SEA ISTANBUL
Complejo residencial SEA ISTANBUL
Complejo residencial SEA ISTANBUL
Complejo residencial SEA ISTANBUL
Complejo residencial SEA ISTANBUL
Beylikduzu, Turquía
de
$340,727
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
El mayor complejo de la ciudad se ha elevado a lo largo del puerto deportivo de Estambul occidental. El compuesto más grande de la ciudad con 5.000 + diferentes tipos de unidades de 1 + 1 para mencionar casas. Un concepto de vida único con puerto deportivo privado, muelle de Seabus, restaura…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Turquía
de
$1,04M
El proyecto incluye 8 objetos: 4 casas pareadas y 4 villas separadas. En las zonas comunes hay 3 piscinas al aire libre, 2 baños turcos y 2 saunas, un gimnasio. Además, el territorio cuenta con seguridad las 24 horas y aparcamiento exterior.Instalaciones y equipos en la casa 2 refrigeradores…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$3,27M
El complejo residencial consta de villas con 4-5 dormitorios. Las casas tienen balcones o terrazas. Están situados junto al puerto deportivo.El complejo residencial es parte de un proyecto de urbanización moderna, la ciudad costera de Estambul con 55 km de costa.Hay una oportunidad para obte…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Beylikduzu, Turquía
de
$425,689
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Amplios apartamentos en venta cerca de la Marina en Estambul Beylikdüzü Amplios apartamentos están situados en el barrio de Kavaklı en Beylikdüzü, Estambul. Beylikdüzü está siendo valorado día a día con nuevos proyectos, puerto deportivo de nueva construcción, y centros comerciales. La regió…
Agencia
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$371,572
El proyecto en el lado europeo de Estambul, en Beylikdüzü, nueva zona urbana de Estambul. El complejo tiene vistas al Mar Mármara y parques. La estación de metro cercana es una ventaja y valor para los inversores.El proyecto tiene 3 bloques con espacio comercial y una variedad de diseños pla…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$215,880
Alya Dream muestra su diferencia con su diseño y concepto adecuado para la vida familiar. Alya Dream te ofrece un nuevo centro de vida que llena tus sueños para tus seres queridos con sus privilegios. En Alya Dream, que añadirá felicidad y paz a cada momento, tu día, comenzando por la bellez…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Marina Compound in West Istanbul
Complejo residencial Marina Compound in West Istanbul
Complejo residencial Marina Compound in West Istanbul
Complejo residencial Marina Compound in West Istanbul
Complejo residencial Marina Compound in West Istanbul
Complejo residencial Marina Compound in West Istanbul
Beylikduzu, Turquía
de
$220,031
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
El mayor complejo de la ciudad se ha elevado a lo largo del puerto deportivo de Estambul occidental. El compuesto más grande de la ciudad con 5.000 + diferentes tipos de unidades de 1 + 1 para mencionar casas. Un concepto de vida único con puerto deportivo privado, muelle de Seabus, restaura…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.
Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.
Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.
Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.
Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.
Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.
Beylikduzu, Turquía
de
$158,000
Opciones de acabado Con acabado
We'll send a video of the apartment upon request! 4+2 apartment in the Öz Yıldırım Group YAKUPLU complex Features: Duplex apartment - 4+2 Area - 190 m2 Separate kitchen + kitchen on the second floor Infrastructure: Shops, cafes, and hospitals - 1 min Schools and ki…
Agencia
Smart Home
